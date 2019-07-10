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Обнародованы новые доказательства причастности «зенитчика «ДНР» Цемаха к катастрофе MH17
Задержанный несколько дней назад Службой безопасности Украины бывший командир ПВО в городе Снежное Владимир Цемах может быть причастен к аварии пассажирского Boeing рейса MH17 в Донецкой области и был свидетелем этих событий. Об этом говорится в докладе на сайте исследовательской группы Bellingcat, опубликованном 9 июля.
Отмечается, что арест Цемаха может иметь существенное влияние на расследование Объединенной следственной группы JIT и судебную процедуру, которая продолжается. В интервью в 2015 году Цемах заявил, что помогал спрятать ЗРК «Бук» и членов его экипажа. Исследователи отмечают, если эти данные подтвердятся, Цемах может стать основным свидетелем, а возможно, и подозреваемым по обвинению в соучастии и покрытии преступления.
Также в докладе говорится о том, что Цемах является первым задержанным живым человеком, который имел прямую связь с военными операциями «ДНР» на месте во время крушения самолета, и это могло бы «укрепить легитимность судебного разбирательства в Нидерландах».
В материале Bellingcat отмечается, что есть достаточно открытых источников и свидетельств того, что Цемах командовал подразделением ПВО во время сбития MH17. Так, аналитики нашли страницу Цемаха в российской соцсети «Одноклассники», на которой они обнаружили свидетельства того, что боевик служил в подразделении противовоздушной обороны, по крайней мере, 24 августа 2014 года, так как на фотографиях, загруженных в этот день, его можно увидеть с зенитной пушкой ЗУ-23 на транспортном средстве.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 4 июля стало известно, что украинские спецслужбы в конце июня провели операцию на территории так называемой «Донецкой народной республики» («ДНР») и задержали бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха. Позже появилась информация о том, что «зенитчик ДНР» причастен к убийству четырех бойцов 30-й механизированной бригады в августе 2014 года.
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