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Шоу-бизнес

Полностью голая: Эмили Ратаковски поразила фанатов фото «18+»

3:07 10 июля 2019 48
Эмили Ратаковски
Инф. «ФАКТОВ»

Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски привыкла радовать поклонников своими снимками в бикини — для нее это обычное дело.

При этом часто девушка демонстрирует фигуру во всей красе в практических целях — для рекламы одежды и купальников различных брендов, в том числе и своего собственного.

Так, на прошлой неделе она опубликовала в Instagram фрагмент своего полностью обнаженного тела в бассейне. На загорелой коже виден белый след от бикини, на котором она отметила свой собственный бренд нижнего белья и купальников Inamorata woman.

«Поцелованная солнцем»(besado por el sol), — лаконично подписала фото Ратайковски.

Кроме того, 28-летняя модель опубликовала видеоролик, в котором она позирует на живописном фоне деревни Дейя. Звезда написала, что не хочет больше возвращаться домой.

Конечно, фотосессия с отдыха вызвала шквал восторгов поклонников, но в то же время были и возмущенные комментарии — мол, обнаженные фото хорошо, но нужно ведь соблюдать и рамки приличия! Впрочем, восторженных отзывов было намного больше.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», весной Эмили Ратаковски также оголилась с благородной целью — чтобы выразить протест против запрета на аборты, принятого законодательным собранием Алабамы в США.

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