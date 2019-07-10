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Змеи в море! Отдыхающих на Азове напугали ползучие «соседи» (фото, видео)
В популярном курортном поселке Кирилловка отдыхающие не на шутку были перепуганы, увидев в море змею. Об этом со ссылкой на очевидцев пишет РИА-Мелитополь.
Опасаясь за жизнь находившихся на пляже детей, курортники решили убить пресмыкающееся, посчитав, что перед ними ядовитая змея.
Когда они совершили свою расправу, оказалось, что от их ударов пострадала не змея, а водяной уж.
Позже ученые подтвердили журналистам, что в Кирилловке на пляже действительно видели Natrix tessellata — водяного ужа. Они водятся на всем побережье Азовского моря. В воде плавают в поисках добычи, например бычков и ослабленной (нездоровой) рыбы, тем самым выполняя санитарную функцию.
Водяные ужи не агрессивные и не ядовитые, они имеют серую окраску с шахматным рисунком, нижняя часть тела их очень яркая.
По словам герпетологов, если водяной уж чувствует опасность, то ныряет под воду и уплывает, либо же притворяется мертвым, чтобы его оставили в покое. Если встретить водяного ужа на суше, то он может занять оборонительную позицию, однако все равно кидаться на людей не будет. Встречается водяной уж в лиманах, в Азовском море, Каховском водохранилище.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на одном из популярных курортов Азовского моря произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого только чудом не оказалось пострадавших. Так, в районе Тубала (село Игоревка) произошел масштабный обвал грунта.
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