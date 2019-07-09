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В Верховную Раду могут попасть восемь партий, — соцопрос
Если бы внеочередные парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, в Верховную Раду точно бы прошли пять партий — «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Голос», ВО «Батьківщина» и «Европейская солидарность». Еще три политические силы — Радикальная партия Олега Ляшко, «Сила и честь» Игоря Смешко и «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко оказались на грани прохождения в парламент. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической компания «Инмарк».
Среди тех, кто пойдет на выборы и определился, за кого будет голосовать, — 39,4% отдадут свой голос партии «Слуга народа». На втором месте в партийном рейтинге находится «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 13,1% поддержки. Третье место у партии «Голос» Святослава Вакарчука — 7,9%.
Далее следуют ВО «Батьківщина» — 7,5%, и «Европейская солидарность» — 7,1%.
Также, согласно данным соцопроса, преодолеть 5% проходной барьер имеют шансы Радикальная партия Олега Ляшко с 4,9% поддержки, «Сила и честь» Смешко — 4,3% и «Гражданская позиция» — 4,2%. Другие партии набирают меньше 3%.
14,6% респондентов не смогли ответить, за кого будут голосовать на внеочередных выборах в ВРУ. Еще 6,5% респондентов сказали, что не пойдут на выборы.
Опрос проводился с 29 июня по 4 июля 2019 года.
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