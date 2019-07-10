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Все уехали в Крым? В сети появилось печальное фото «безлюдного» Донецка
В сети появились новые фото из оккупированного пророссийскими боевиками Донецка. Блогер Zu Брo показал, как ныне выглядит проспект Ильича.
«Что бы там не кричали фанаты дыныры, а Донецк так и не восстановился. Пустым так и остался. Вот вам проспект Ильича», — подписал он фото.
В комментариях пользователи сравнили некогда заполненный людьми мегаполис с аннексированным Крымом, который тоже выглядит опустевшим и заброшенным.
А один пользователь не сдержал «восхищения» решением проблемы с пробками на дорогах.
«Я свалил в Харьков и теперь завидую „маладой республике“! Потому что за**али пробки на дорогах. А ватаны в Донецке покончили с ними радикально. Нет машин — нет пробок!», — написал он.
Напомним, ранее в сети показали абсолютно безлюдные центральные улицы Донецка, а также закрытые магазины и развлекательные заведения, которые пользовались спросом у посетителей в довоенные времена.
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