- 14:05 USAID рекомендует запускать новый рынок электроэнергии в безопасном режиме
- 13:54 В Полтаве массово тонут люди, среди утопленников — студент из Йемена
- 13:51 Жара усилится: синоптик дала прогноз погоды на 21 июня
- 13:51 Прямая линия с Путиным: в сети указали на явный прокол пропагандистов
- 13:50 Филарет отказался от Томоса и восстановил УПЦ КП
- 13:35 В Одессе пропала еще одна несовершеннолетняя
- 13:25 Опять лапши навешает: "Прямую линию" Путина высмеяли яркими карикатурами
- 13:23 Город словно вымер: появились удручающие фото и видео Донецка
- 13:18 Как живут родители Зеленского
- 13:05 Улыбку лучше приберечь: при встрече с Путиным Зеленскому надо следить за своими жестами
- 13:04 На Донбассе люди остались без воды из-за долгов КП «Вода Донбасса», — СМИ
- 13:03 Убийство Даши Лукьяненко: названа основная версия
Город словно вымер: появились удручающие фото и видео Донецка
YouTube-блогер из оккупированного Донецка под ником «Дневник Толстяка» снял на видео свою прогулку по городу и показал, как выглядит бывший мегаполис сегодня.
По его словам, из миллиона людей, которые проживали в Донецке в начале 2014 года, теперь в городе осталось лишь около 350 тысяч. В подтверждение своих слов он показал абсолютно безлюдные центральные улицы и главную площадь города, а также закрытые магазины и развлекательные заведения, которые пользовались спросом у посетителей в довоенные времена.
Несмотря на то, что сьемка была сделана в понедельник, главная улица Донецка — улица Артема выглядит совершенно пустой, и дорожное движение на ней практически отсутствует, чего невозможно было представить в мирные времена, когда на этой улице часто были пробки.
При этом многие магазины, которые ранее работали на центральной улице, теперь пустуют, а их помещения сдаются в аренду.
Совершенно пустой выглядит на видео и центральная площадь Ленина, а также улицы, которые прилегают к ней. Закрыт также целый ряд магазинов и банков на проспекте Театральном. Витрины заколочены фанерой, а ступеньки у входа зарастают травой.
Давно не работает также и довольно посещаемый в прошлом гастроном «Никольский» на пересечении Театрального и Челюскинцев.
Ныне его площади сдаются в аренду, однако желающих арендовать их пока нет. Автор видео также отмечает, что вандалы разбили мраморные перила у входа в магазин.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в сеть выложили фото с оккупированных территорий Донбасса, на которых показано запустение, царящее на Донецкой железной дороге.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...