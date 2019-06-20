Город словно вымер: появились удручающие фото и видео Донецка

Украина

YouTube-блогер из оккупированного Донецка под ником «Дневник Толстяка» снял на видео свою прогулку по городу и показал, как выглядит бывший мегаполис сегодня.

По его словам, из миллиона людей, которые проживали в Донецке в начале 2014 года, теперь в городе осталось лишь около 350 тысяч. В подтверждение своих слов он показал абсолютно безлюдные центральные улицы и главную площадь города, а также закрытые магазины и развлекательные заведения, которые пользовались спросом у посетителей в довоенные времена.

Несмотря на то, что сьемка была сделана в понедельник, главная улица Донецка — улица Артема выглядит совершенно пустой, и дорожное движение на ней практически отсутствует, чего невозможно было представить в мирные времена, когда на этой улице часто были пробки.

При этом многие магазины, которые ранее работали на центральной улице, теперь пустуют, а их помещения сдаются в аренду.

Совершенно пустой выглядит на видео и центральная площадь Ленина, а также улицы, которые прилегают к ней. Закрыт также целый ряд магазинов и банков на проспекте Театральном. Витрины заколочены фанерой, а ступеньки у входа зарастают травой.

Давно не работает также и довольно посещаемый в прошлом гастроном «Никольский» на пересечении Театрального и Челюскинцев.

Ныне его площади сдаются в аренду, однако желающих арендовать их пока нет. Автор видео также отмечает, что вандалы разбили мраморные перила у входа в магазин.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в сеть выложили фото с оккупированных территорий Донбасса, на которых показано запустение, царящее на Донецкой железной дороге.

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