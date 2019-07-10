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Деньги

Доллар и евро рекордно подешевели: сколько стоит валюта в Украине

10:23 10 июля 2019 90
Доллары США
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как во вторник, 9 июля, официальный курс гривни к доллару был установлен на уровне 25,60 UAH/USD, к среде, 10 июля, американская валюта подешевела еще на 12 копеек.

Так, 10 июля, курс доллара установлен на уровне 25 гривен 48 копеек, что, как сообщает «Украинская правда», является минимумом с 30 августа 2017 года.

Также подешевело и евро — до 28 гривен 56 копеек. Это — минимум с 18 апреля 2017 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», одной из причин укрепления гривни эксперты называют успешное размещение Минфином облигаций внутреннего государственного займа на сумму 7,5 миллиарда гривен, из которых 4,4 миллиарда было привлечено на шесть лет.

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