Арест украинского путешественника в Иране: появились свежие данные

Украина

Появились новые сведения об арестованном в Иране украинском путешественнике Артемии Сурине. Как сообщил в сети его знакомый Александр Кислун, из тюрьмы Сурина вывезли на допрос в Комитет стражей Исламской Революции, который ведет расследование как высший орган спецслужб в стране. При этом адвокатов и переводчиков к нему не допустили.

На месте работает консульская группа по освобождению гражданина Украины.

Позднее Кислун сообщил, что по итогам следственной экспертизы дрона, который и стал основным поводом для задержания путешественника, запрещенных кадров, объектов и т. д. обнаружено не было.

Напомним, суд в Тегеране принял решение об аресте украинца в отсутствии переводчика с фарси. Пользуясь тем, что Сурин не знает этого языка, его пытались заставить подписать какие-то документы. А после его отказа бумаги подписал «какой-то водитель».

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