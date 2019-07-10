25.60 / 25.90 28.63 / 29.09
Киев: +16
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Арест украинского путешественника в Иране: появились свежие данные

10:58 10 июля 2019 232
Артемий Сурин
Инф. «ФАКТОВ»

Появились новые сведения об арестованном в Иране украинском путешественнике Артемии Сурине. Как сообщил в сети его знакомый Александр Кислун, из тюрьмы Сурина вывезли на допрос в Комитет стражей Исламской Революции, который ведет расследование как высший орган спецслужб в стране. При этом адвокатов и переводчиков к нему не допустили.

На месте работает консульская группа по освобождению гражданина Украины.

Позднее Кислун сообщил, что по итогам следственной экспертизы дрона, который и стал основным поводом для задержания путешественника, запрещенных кадров, объектов и т. д. обнаружено не было.

Напомним, суд в Тегеране принял решение об аресте украинца в отсутствии переводчика с фарси. Пользуясь тем, что Сурин не знает этого языка, его пытались заставить подписать какие-то документы. А после его отказа бумаги подписал «какой-то водитель».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины