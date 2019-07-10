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Арест украинского путешественника в Иране: появились свежие данные
Появились новые сведения об арестованном в Иране украинском путешественнике Артемии Сурине. Как сообщил в сети его знакомый Александр Кислун, из тюрьмы Сурина вывезли на допрос в Комитет стражей Исламской Революции, который ведет расследование как высший орган спецслужб в стране. При этом адвокатов и переводчиков к нему не допустили.
На месте работает консульская группа по освобождению гражданина Украины.
Позднее Кислун сообщил, что по итогам следственной экспертизы дрона, который и стал основным поводом для задержания путешественника, запрещенных кадров, объектов
Напомним, суд в Тегеране принял решение об аресте украинца в отсутствии переводчика с фарси. Пользуясь тем, что Сурин не знает этого языка, его пытались заставить подписать какие-то документы. А после его отказа бумаги подписал «какой-то водитель».
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