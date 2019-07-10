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В Мариуполе из-под земли забил многометровый фонтан: видео с места ЧП
В сети показали коммунальное ЧП в прифронтовом Мариуполе — там из-под земли внезапно забил многометровый фонтан воды.
Инцидент произошел в Кальмиусском районе города — на пересечении проспекта Металлургов и улицы Покрышкина.
Напомним, в конце мая промышленные районы Мариуполя оказались без воды из-за из-за долгов предприятия «Вода Донбасса», в связи с которыми водопоставщику отключили электроэнергию на насосных станциях 1 и 2 подъема Павлопольского участка.
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