На Донбассе начались масштабные отключения водоснабжения, боевики заговорили об экокатастрофе

Украина

В четверг, 23 мая, часть сел Донецкой области осталась без водоснабжения из-за отключения электричества на объектах предприятия. Напомним, в апреле из-за долгов предприятия «Вода Донбасса» отключили электроэнергию на насосных станциях 1 и 2 подъема Павлопольского участка. В результате без воды остались промышленные гиганты Мариуполя.

Как сообщили в компании «Вода Донбасса», в 13:20, оператором системы распределения «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» отключено электроснабжение Белокузьминовской насосной станции.

В результате прекращена подача воды потребителям сел Белокузьминовка, Веролюбовка, Новодмитровка, Молочница, Стенки, Ижевка.

Кроме того, отключено электроснабжение насосной станции четвертого подъема Второго донецкого водопровода, от которого питаются потребители населенных пунктов Катериновка, Клебан-Бык, Заря, Романовка, Петровка, Новгородское, Степное, Александрово-Калиново, Яблоновка, Щербиновка.

В компании отмечают, что в случае дальнейшего отключения под угрозой остановки окажутся фильтровальные и насосные станции канала «Северский Донец — Донбасс», которые обеспечивают водой более 1,5 миллионов жителей украинской части и оккупированных территорий Донбасса.

Ситуация обострилась в середине марта 2019 года, задолженность предприятия перед поставщиками электроэнергии в 1 миллиард гривен. Так называемые «власти «ДНР» обеспокоены тем, что отключение может грозить экологической катастрофой всему Донбассу.

«ФАКТЫ» писали, что объекты компании «Вода Донбасса», которые находятся не только на подконтрольной территории Донецкой области, но и в серой зоне, и частично на оккупированной территории, регулярно обстреливаются боевиками. На фильтровальных станциях сберегаются запасы хлора, потому обстрелы могут привести к экологической катастрофе в регионе.

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