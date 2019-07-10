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Не в ринге: непобедимого Флойда Мейвезера отправили в нокдаун (видео)
Непобедимый американский боксер Флойд Мейвезер-младший, который за годы профессиональной карьеры не проиграл ни одного из 50 боев, принял участие в благотворительном баскетбольном матче (вся выручка пошла на помощь больным раком детям).
В одном из эпизодов поединка 42-летний американец пострадал от известного стритболиста Bone Collector, отправившего легенду бокса на паркет. Мейвезер пытался прервать атаку, но столкнулся с соперником и упал. К счастью, Флойд не пострадал и продолжил матч.
#Shaqtin— Shaqtin' a Fool (@shaqtin) 9 июля 2019 г.
(via pic.twitter.com/nemfkiFvDA
Отметим, что легендарный боксер после завершения карьеры не только участвует в благотворительности, но и продолжает зарабатывать легкие деньги. К примеру, в августе 2017 года Флойд Мейвезер-младший на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе встретился со звездой UFC Конором МакГрегором, которого победил техническим нокаутом в 10-м раунде. За этот бой оба спортсмена заработали огромные деньги, но, естественно, большая часть гонорара досталась американцу.
А в 31 декабря 2018-го в рамках шоу Rizin на «Сайтама Супер Арене» в Токио Мейвезер в первом раунде нокаутировал 20-летнего японца Теншина Насукаву, который выступает в кикбоксинге и смешанных единоборствах. За этот бой американец заработал 9 млн долларов.
Кстати, совсем недавно Мейвезер ответил своим критикам в социальных сетях. Американец выложил в Instagram пост с ответом на обвинения в гордыне и алчности, приложив к тексту фотографию 2 миллионов долларов наличными.
«Я уже 23 года слышу, что все, что я делаю, это хвалюсь машинами, драгоценностями, особняками, женщинами, одеждой и деньгами. И вот что скажу в ответ: я рад, что вы потратили два десятилетия на ненависть ко мне вместо того, чтобы строить собственное наследие», — написал Флойд Мейвезер.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Флойда Мейвезера-младшего признали самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии Forbes за последний год.
Фото Instagram
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