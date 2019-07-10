Происшествия

Набросился с ножом посреди улицы: в Черниговской области изнасиловали 15-летнюю девушку

В одном из поселков Черниговской области мужчина, угрожая ножом, изнасиловал 15-летнюю девушку, которая возвращалась вечером домой. Ранее такой же чудовищный случай произошел в Умани, где под угрозой убийством насилию подверглась несовершеннолетняя девушка.

Об этом ЧП сообщил первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, напомнивший, что в четверг, 11 июля, в Верховной Раде запланировано рассмотрение проекта закона об усилении ответственности за половые преступления в отношении детей, внедрении реестра педофилов и химической кастрации.

«Благодаря профессиональным действиям полиции подонок был установлен и задержан — это ранее судимый мужчина, 1993 года рождения — житель соседнего поселка», — сообщил Аброськин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов принял решение рекомендовать Верховной Раде принять в целом законопроект № 6607 о создании реестра лиц осужденных за сексуальные преступления в отношении малолетних и усиление ответственности за эти преступления.



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