- 17:45 Ольга Богомолец может обрушить целую строительную отрасль: в сети обсуждают законопроект о «дематюкации»
- 17:36 В Раде сделали шаг к созданию реестра педофилов
- 17:24 Позывной «Ветерок»: в КГБ Беларуси сдался наемник, воевавший против ВСУ на Донбассе
- 17:13 Семья Началовой намерена судиться с мошенниками, зарабатывающими на ее смерти
- 17:10 В ПАСЕ заявили, что Украина обязана пригласить наблюдателей Ассамблеи на выборы
- 17:02 «Это наш момент»: тренер Кэмпбелла поделился ожиданиями от боя с Ломаченко
- 17:01 Спектакли, фестивали, выставки: куда пойти в Киеве 4 — 10 июля
- 16:58 Стало известно, что произошло на борту военного самолета, потерпевшего крушение под Харьковом
- 16:55 Подросток бросился под поезд из-за неразделенной любви
- 16:50 Смерть соратника Гриценко: суд принял жесткое решение в отношении подозреваемого полицейского
- 16:43 Крещение первенца принца Гарри и Меган Маркл не за горами: что известно о предстоящей церемонии
- 16:42 Зозуля продлил контракт с «Альбасете» и обратился к фанатам на испанском языке
В Раде сделали шаг к созданию реестра педофилов
Парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов принял решение рекомендовать Верховной Раде принять в целом законопроект № 6607 о создании реестра лиц осужденных за сексуальные преступления в отношении малолетних и усиление ответственности за эти преступления. Об этом в Facebook сообщил один из авторов законопроекта народный депутат Мустафа Найем.
Он напомнил, что рассмотрение законопроекта стало возможным, в том числе, благодаря петиции, которая собрала более 30 тысяч подписей. Теперь, по словам нардепа, осталось дождаться решения в зале Верховной Рады.
Напомним, после ужасного убийства 11-летней Даши Лукьяненко, которую правоохранители обнаружили мертвой и полностью раздетой, получила огласку Петиция против педофилов «Защита детей от сексуального насилия». Ее зарегистрировала известный юрист-криминолог Анна Маляр еще 27 мая. Так она хотела привлечь внимание к законопроекту № 6607 «Защита детей от сексуального насилия», который разработали еще 2 года назад.
Законопроект предлагает ужесточить наказание для преступников, совершающих половые преступления в отношении детей путем химической кастрации, а также ввести реестр лиц, совершивших половые преступления, которые уже осуждены и приговор вступил в законную силу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!