В Раде сделали шаг к созданию реестра педофилов

Украина

Парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов принял решение рекомендовать Верховной Раде принять в целом законопроект № 6607 о создании реестра лиц осужденных за сексуальные преступления в отношении малолетних и усиление ответственности за эти преступления. Об этом в Facebook сообщил один из авторов законопроекта народный депутат Мустафа Найем.



Он напомнил, что рассмотрение законопроекта стало возможным, в том числе, благодаря петиции, которая собрала более 30 тысяч подписей. Теперь, по словам нардепа, осталось дождаться решения в зале Верховной Рады.

Напомним, после ужасного убийства 11-летней Даши Лукьяненко, которую правоохранители обнаружили мертвой и полностью раздетой, получила огласку Петиция против педофилов «Защита детей от сексуального насилия». Ее зарегистрировала известный юрист-криминолог Анна Маляр еще 27 мая. Так она хотела привлечь внимание к законопроекту № 6607 «Защита детей от сексуального насилия», который разработали еще 2 года назад.

Законопроект предлагает ужесточить наказание для преступников, совершающих половые преступления в отношении детей путем химической кастрации, а также ввести реестр лиц, совершивших половые преступления, которые уже осуждены и приговор вступил в законную силу.

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