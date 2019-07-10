Украина

Люди не имеют отношения к этой проблеме: у Зеленского сделали важное заявление о поставках воды в Крым

После того, как советник Владимира Зеленского Даниил Гетманцев, выразив личное мнение заявил, что прекратив поставки воды в Крым, Украина вредит своим гражданам, представитель президента в АРК Антон Кориневич отметил, что хозяйственные вопросы на территории аннексированного полуострова должно решать государство-оккупант — Россия.

«Государство-оккупант должно решать вопросы, касающиеся хозяйственной деятельности на оккупированной территории, самостоятельно. Государство-оккупанта мы в Крым не приглашали», — цитирует «Укринформ» заявление Кориневича, сделанное во время мероприятий в рамках культурно-социального проекта «Крымский дом объединяет сердца».

А первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи подчеркнул, государственную политику в отношении оккупированных территорий определяет профильное министерство, а не люди, не имеющие никакого отношения к данной проблематике.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», координатор группы «Информационное сопротивление» Алексей Копытко заявлял, что воды в Крыму достаточно для крымчан, но мало для военных баз РФ, которые фактически отбирают этот ресурс у людей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter