25.60 / 25.90 28.63 / 29.09
Киев: +16
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Люди не имеют отношения к этой проблеме: у Зеленского сделали важное заявление о поставках воды в Крым

12:06 10 июля 2019 189
Крым
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как советник Владимира Зеленского Даниил Гетманцев, выразив личное мнение заявил, что прекратив поставки воды в Крым, Украина вредит своим гражданам, представитель президента в АРК Антон Кориневич отметил, что хозяйственные вопросы на территории аннексированного полуострова должно решать государство-оккупант — Россия.

«Государство-оккупант должно решать вопросы, касающиеся хозяйственной деятельности на оккупированной территории, самостоятельно. Государство-оккупанта мы в Крым не приглашали», — цитирует «Укринформ» заявление Кориневича, сделанное во время мероприятий в рамках культурно-социального проекта «Крымский дом объединяет сердца».

А первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи подчеркнул, государственную политику в отношении оккупированных территорий определяет профильное министерство, а не люди, не имеющие никакого отношения к данной проблематике.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», координатор группы «Информационное сопротивление» Алексей Копытко заявлял, что воды в Крыму достаточно для крымчан, но мало для военных баз РФ, которые фактически отбирают этот ресурс у людей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины