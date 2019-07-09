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Днепровская вода в Крыму нужна не населению, а российским военным, — координатор "ИС"
Воды в Крыму, который с начала оккупации полуострова Россией отключили от поставок с материковой Украины, достаточно для крымчан, но мало для военных баз РФ, которые фактически отбирают воду у людей.
Такую точку зрения высказал координатор группы «Информационное сопротивление» Алексей Копытко. «В Крыму нет никаких гуманитарных проблем вследствие прекращения подачи воды. Воды для потребностей населения в Крыму достаточно. Это подтверждают не пропагандисты, а ученые. Крымские ученые. Чтобы напоить людей, домашних животных и обеспечить технические нужды населенных пунктов (испечь хлеб, подать воду в больницы и школы, др.) воды достаточно Воды в Крыму не хватает для обслуживания военной базы и обеспечения ее устойчивости, в том числе и для промышленности», — пишет он на своей страничке в социальных сетях и добавляет: «То, что оккупанты направляют воду, которой вполне хватает для людей, на потребности военной базы — это проблема не Украины. Это — ответственность России».
Эксперт, скептически воспринявший заявления, прозвучавшие от команды президента Украины Владимира Зеленского относительно необходимости возобновления поставок воды в Крым из-за вреда, наносимого гражданам, заявил, что перекрыв воду, Украина создала проблемы именно российским военным.
«С какого перепугу Украина должна поить и обслуживать военную базу оккупанта на своей территории? Это вопрос из той же серии, что Украина должна платить за газ, якобы поставленный „Газпромом“ на оккупированный Донбасс. Есть у Кремля такая хотелка», — добавил Алексей Копытко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, комментируя слухи о начале очистительных работ на Северо-Крымском канале для начала поставок воды из Украины, заявил, что никто никакую воду подавать в оккупированный Крым не собирается и что подготовительные работы правительством Украины в этом направлении не ведутся.
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