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Мир

Путина после заявления о червях высмеяли едкой карикатурой

12:23 10 июля 2019 112
Карикатура Елкина на Путина и червяков
Инф. «ФАКТОВ»

Заявление президента России Владимира Путина о том, что отказ от традиционных источников энергии и использование альтернативных способов ее получения, в частности, ветряков, плохо отразиться на окружающей среде и поспособствует вылезанию из земли червей, меткой карикатурой высмеял Сергей Елкин.

Новую работу художник нарисовал для «Немецкой волны» и опубликовал в социальных сетях. «Готовится национальная целевая программа по защите червяков», — прокомментировал карикатуру один из интернет-пользователей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», карикатурист Сергей Елкин отозвался на события в Грузии и отметил резкую смену повестки дня российских телеканалов, которые, временно оставив в покое Украины, сосредоточились на ненависти к грузинам.

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