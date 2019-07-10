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Путина после заявления о червях высмеяли едкой карикатурой
Заявление президента России Владимира Путина о том, что отказ от традиционных источников энергии и использование альтернативных способов ее получения, в частности, ветряков, плохо отразиться на окружающей среде и поспособствует вылезанию из земли червей, меткой карикатурой высмеял Сергей Елкин.
Новую работу художник нарисовал для «Немецкой волны» и опубликовал в социальных сетях. «Готовится национальная целевая программа по защите червяков», — прокомментировал карикатуру один из интернет-пользователей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», карикатурист Сергей Елкин отозвался на события в Грузии и отметил резкую смену повестки дня российских телеканалов, которые, временно оставив в покое Украины, сосредоточились на ненависти к грузинам.
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