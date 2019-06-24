Хватит врать про Украину: российских пропагандистов изобразили меткой карикатурой

Украина

Известный карикатурист Сергей Елкин в своей новой работе метко отразил изменившуюся повестку дня российских телеканалов. После скандала в Грузии свои «пятиминутки ненависти» российские телевизионщики стали адресовать грузинам, а об украинцах временно забыли.

Впрочем, даже в России ценители творчества Елкина признают, что повестка дня вряд ли поменялась надолго. Еще несколько дней — и пропагандисты вновь вернутся к своей любимой украинской теме.

Напомним, по данным Мининформполитики, Москва тратит на пропаганду до 3 миллиардов долларов в год. На одно только агентство Sputnik уходит 360 млн долларов ежегодно.

На российском телевидении сотрудники признают, что Украина может показаться надоевшим информповодом, но это только кажется. Постоянное обсуждение в политических шоу «украинского вопроса» дает реальные рейтинги телеканалам.

А журналист Аркадий Бабченко уверен, что телевидение российским зрителям нужно не для новой информации и аргументов, а чтобы получить очередную порцию ненависти и истерики. И эту особенность смогли уловить кремлевские пропагандисты.

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