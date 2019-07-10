Настоящие отбросы общества: в сети рассказали показательную историю боевика «ДНР»

Украина

В сети рассказали показательную историю боевика террористической «ДНР» Александра Марусенко, который после ранения собирает деньги на операцию в соцсетях.

Скрин записей боевика в запрещенной в Украине соцсети «ВКонтакте» обнародовал украинский военный Анатолий Штефан («Штирлиц»). Судя по информации, боевик нуждается в дорогостоящей операции по восстановлению мышц лица.

Сейчас его не берут на работу, ко всему он начал испытывать сильные боли.

Боевик на передовой

«Воин Дырляндии, запомни! Ты никому не нужен после твоего использования», — резюмирует историю Марусенко украинский офицер.

Напомним, в руки украинских правоохранителей попал бывший «зенитчик ДНР» Владимир Цемах, причастный к убийству четырех бойцов 30-й механизированной бригады в августе 2014 года.

Он также руководил в оккупированном Снежном «подразделением зенитной артиллерии» и мог быть участником или же свидетелем уничтожения малайзийского лайнера с 298 пассажирами на борту.

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