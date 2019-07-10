- 13:02 Провокации продолжаются: российский корабль зашел в закрытую зону учений Sea Breeze в Черном море
- 12:47 Заложницы, миллион и вертолет: «шутка» налетчика привела его в СИЗО
- 12:44 Холодно и снова жарко: синоптик дала прогноз погоды на ближайшее время
- 12:39 Чемпионский бой украинца Деревянченко с Головкиным: что известно
- 12:39 Поборовшая рак Янина Соколова выступила с важным призывом к украинцам
- 12:31 Смерть из-за телефона: под Тернополем повесился 12-летний мальчик
- 12:26 Настоящие отбросы общества: в сети рассказали показательную историю боевика «ДНР»
- 12:23 Путина после заявления о червях высмеяли едкой карикатурой
- 12:16 В Одессе нашли повешенным предпринимателя, стрелявшего в нардепа Урбанского
- 12:12 Жуткое ДТП на трассе в Крыму: погибли двое детей
- 12:11 Лето 2019-го может стать самым жарким в истории: на Аляске фиксируют рекордно высокую температуру
- 12:06 Люди не имеют отношения к этой проблеме: у Зеленского сделали важное заявление о поставках воды в Крым
Настоящие отбросы общества: в сети рассказали показательную историю боевика «ДНР»
В сети рассказали показательную историю боевика террористической «ДНР» Александра Марусенко, который после ранения собирает деньги на операцию в соцсетях.
Скрин записей боевика в запрещенной в Украине соцсети «ВКонтакте» обнародовал украинский военный Анатолий Штефан («Штирлиц»). Судя по информации, боевик нуждается в дорогостоящей операции по восстановлению мышц лица.
Сейчас его не берут на работу, ко всему он начал испытывать сильные боли.
Боевик на передовой
«Воин Дырляндии, запомни! Ты никому не нужен после твоего использования», — резюмирует историю Марусенко украинский офицер.
Напомним, в руки украинских правоохранителей попал бывший «зенитчик ДНР» Владимир Цемах, причастный к убийству четырех бойцов 30-й механизированной бригады в августе 2014 года.
Он также руководил в оккупированном Снежном «подразделением зенитной артиллерии» и мог быть участником или же свидетелем уничтожения малайзийского лайнера с 298 пассажирами на борту.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..