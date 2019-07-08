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Добили на месте боя: журналист рассказал о гибели украинских бойцов от рук членов банды Цемаха
«Зенитчик ДНР» Владимир Цемах, которого доставили на подконтрольную Украине территорию, причастен к убийству четырех бойцов 30-й механизированной бригады в августе 2014 года.
Об этом в социальных сетях пишет журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на интервью Цемаха от 2015 года, в котором он рассказал об участии его подразделения в бою на 43-м блокпосту под Снежным.
«На месте боя осталось, к сожалению, четверо наших бойцов — еще живые, их под обстрелом не забрали… Сержант Владимир Степанюк в 10:30 позвонил своему другу Александру Яскуле, сказал, что он ранен, а рядом на дороге лежит раненый Юрий Чечет, и он собирается ему помочь. Но в 13:46 с телефона Владимира раздался звонок его маме Надежде Васильевне и незнакомый грубый голос сказал: «Ваш сын погиб. Не лезьте к нам. Это «ДНР», — пишет Юрий Бутусов и добавляет, что раненых украинских бойцов боевики добили на месте.
Обезображенные тела четверых погибших позже вывезли волонтеры миссии «Эвакуация-200». Вот их имена:
- Юрий Чечет — 42 года, из села Гульск Житомирской области, у него семья — осталась жена Нина, двое сыновей — Ярослав и Александр.
- Сергей Пивоварчук — 29 лет, из села Терновка Житомирской области.
- Иван Ломачук — 23 года, из села Писки Житомирской области.
- Владимир Степанюк — 40 лет, из села Токарив Житомирской области.
«Мы не имеем права прощать и амнистировать ваших убийц», — добавил журналист.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевик Цемах руководил в оккупированном Снежном «подразделением зенитной артиллерии». Именно из окрестностей этого населенного пункта 17 июля был сбит малайзийский лайнер с 298 пассажирами на борту.
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