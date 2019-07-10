- 15:00 Негрич инициировал усиление ответственности за разрушение архитектурных памятников
- 14:57 В центре Киева массово эвакуируют автомобили
- 14:51 Аграрная партия стремительно наращивает электоральную поддержку
- 14:47 Выдали желаемое за действительное: российских пропагандистов уличили в фейке о «добром» Путине
- 14:45 В Беларуси суд отправил в колонию экс-боевика "ДНР"
- 14:44 Возвращение легенды: София Ротару впервые за 10 лет дала концерт в Киеве
- 14:28 Меркель снова трясло на официальной встрече
- 14:27 Тренера Макгрегора избили в ночном клубе
- 14:22 «Парад важен для молодежи, это символ нашей мощи», — генерал о решении Зеленского
- 14:22 Нужна еще одна операция: появились свежие данные о состоянии пленного украинского моряка Сороки
- 14:18 Журналист Los Angeles Times назвал Крым "российским": все подробности инцидента
- 13:59 Печерский суд отказал в аресте имущества экс-президента Украины
Телемост возможен, если наша студия — в Симферополе, а Путин включается из Гааги, — Садовый
В эфире ток-шоу «Свобода слова» лидер «Самопомочі» Андрей Садовый назвал условия, при которых возможен телемост между Украиной и Россией. По словам мэра Львова, это произойдет, «когда украинская студия будет в освобожденном от оккупантов Симферополе, а Путин будет давать комментарии по скайпу из суда в Гааге».
Садовый настаивает, что попытки провести подобный телемост, а также пророссийскую пропаганду, которой изобилует эфир купленных соратником Медвечука телеканалов, необходимо пресекать путем национализации или отзывом лицензии на вещание.
Политик напомнил, что оснований для лишения лицензий телеканалов Медведчука собралось достаточно еще в предыдущие годы.
«Но тогда председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, избранный по квоте Порошенко, почему-то отказывался ставить этот вопрос на обсуждение», — заявил Садовый.
Сегодня, по мнению народного депутата, этим решением должен заниматься СНБО.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...