Украина

Телемост возможен, если наша студия — в Симферополе, а Путин включается из Гааги, — Садовый

В эфире ток-шоу «Свобода слова» лидер «Самопомочі» Андрей Садовый назвал условия, при которых возможен телемост между Украиной и Россией. По словам мэра Львова, это произойдет, «когда украинская студия будет в освобожденном от оккупантов Симферополе, а Путин будет давать комментарии по скайпу из суда в Гааге».

Садовый настаивает, что попытки провести подобный телемост, а также пророссийскую пропаганду, которой изобилует эфир купленных соратником Медвечука телеканалов, необходимо пресекать путем национализации или отзывом лицензии на вещание.

Политик напомнил, что оснований для лишения лицензий телеканалов Медведчука собралось достаточно еще в предыдущие годы.

«Но тогда председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, избранный по квоте Порошенко, почему-то отказывался ставить этот вопрос на обсуждение», — заявил Садовый.

Сегодня, по мнению народного депутата, этим решением должен заниматься СНБО.

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