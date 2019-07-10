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Жуткое ДТП на трассе в Крыму: погибли двое детей (видео)
В среду, 10 июля, в оккупированном Крыму на новой трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП, в котором погибли женщина и двое несовершеннолетних детей. Ранее в Харьковской области в ДТП погиб ребенок.
По информации крымских спасателей, авария случилась около половины пятого утра в районе посёлка Приморский под Феодосией.
В результате лобового столкновения легкового автомобиля Hyndai Tucson и грузового автомобиля MAN погибли 53-летняя женщина-водитель и двое детей — 2007-го и 2013 годов рождения.
Выживший в аварии 12-летний ребенок с травмами различной степени тяжести был доставлен в Феодосийскую горбольницу. Погибших доставали из авто с помощью гидравлического аварийно-спасательного и шанцевого инструментов.
На месте трагедии работали сотрудники аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас», пожарные, полиция и медики.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП на трассе Одесса — Киев, где возле села Знаменка Великомихайловского района Одесской области столкнулись два мощных грузовых автомобиля-зерновоза МАN. В результате погибли водители обоих транспортных средств, а также пассажир одного из зерновозов. Также сообщалось о ДТП в Запорожской области в районе курортной Кирилловки, в котором столкнулись три автомобиля.
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