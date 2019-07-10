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Журналист Los Angeles Times назвал Крым "российским": все подробности инцидента
Журналист американской газеты Los Angeles Times в своей статье о туристическом Крыме назвал аннексированный РФ полуостров «российским», на что отреагировали в Министерстве информполитики Украины.
Как сообщает «Голос Америки», министерство направило в адрес издания письмо, в котором попросило Los Angeles Times уважать законы Украины и не популяризировать незаконные способы посещения Крыма.
Сообщается, что автор туристического путеводителя по Крыму — американец из Праги Джефф Опдайк. Он руководит консалтинговой компанией и занимается инвестициям в российскую экономику. Американец, по его словам, лишь в этом году ездил в оккупированный Крым пять раз. И не через территорию Украины, то есть, с нарушением закона.
«Просим вас учесть позицию Украины и цивилизованного мира относительно статуса полуострова… Украинским законодательством также четко определена процедура въезда иностранных граждан в Крым, в частности, через материковую часть Украины. При других условиях это является грубым нарушением законодательства Украины. В этом контексте, описанные в статье маршруты попадания в Крым через российскую территорию — это неуважение к Украине и ее жителям», — говорится в письме Мининформполитики.
Сам автор материала в комментарии «Голосу Америки» заявил, что не знал о нарушении им закона Украины: «Да, я нарушил закон Украины — но я о нем и не подозревал… Обычно (во время путешествий) я не обращаю внимания на законы, которые могут помешать мне во время поездки». При этом он отрицал бизнес-связи с Россией и получение денег за публикацию о Крыме в Los Angeles Times, а появление в материале слов «Россия» и «российский» объяснял «техническими причинами».
Мол, Россия технически контролирует аннексированный полуостров и попасть на него можно через территорию РФ. О том, что для въезда в Крым через материковую Украину иностранным туристам нужно получать разрешение от Госпогранслужбы, в статье — ни слова.
В самой Los Angeles Times заявили, что сожалеют о не включении в оригинальную версию материала информации об украинских законах и рекомендации Госдепартамента США не посещать оккупированные украинские территории, добавив, что необходимые изменения в статью внесены.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», дипломаты из посольства Украины в США посоветовали сотрудникам CNN, назвавшим оккупированный Симферополь российским городом, не следовать российскому сценарию.
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