«Парад важен для молодежи, это символ нашей мощи», — генерал о решении Зеленского

Политика

Заявление президента Владимира Зеленского о том, что в этом году не будет военного парада ко Дню независимости Украины, а 300 млн гривен направят на премии военным, вызвало бурю возмущения в рядах защитников Отечества. В соцсетях организовали флешмоб #гідність_на_гроші_не_міняю.

Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж рассказал «ФАКТАМ», почему решение Зеленского вызвало столь гневную критику в его адрес со стороны военных.

— Чем важен парад для наших военных?

— В первую очередь парад важен как символ нашей мощи, обороноспособности, он поднимает боевой дух в первую очередь военных и представителей силового блока. Парад важен и для страны. Особенно в период того, что происходит на востоке Украины и угрозы реальных боевых действий со стороны агрессора. Парад — это не только мощная составляющая в плане объединения военных и поднятия их боевого духа, но и моральный стимул для народа: люди видят, что есть реальная сила, видят, куда тратятся деньги, на какое оснащение, вооружение. Так что парад — это сейчас объединяющий формат народа и боевого духа армии, тех людей, которые стоят на защите нашей страны, — считает Николай Маломуж. — Парад важен для и нашей молодежи, которая также видит свои перспективы как патриотов Украины, которые должны быть готовы защищать нашу Родину. Так что это очень важный фактор для воспитания нашей молодежи.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» известный блогер и военный эксперт Алексей Арестович выразил мнение, что Зеленский своими действиями тестирует украинское общество возможностью примирения с Россией на условиях Кремля. «Я боюсь, что он (Зеленский.— Ред.) плохо кончит в короткие исторические сроки, судя по тому, как он действует», — сказал эксперт.

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