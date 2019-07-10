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Мир

Выдали желаемое за действительное: российских пропагандистов уличили в фейке о «добром» Путине

14:47 10 июля 2019 33
Автомобиль Путина
Инф. «ФАКТОВ»

В сети рассекретили новый российский фейк о девочке из Екатеринбурга, которая бросилась под кортеж президента РФ Владимира Путина, а лично оказал ей первую помощь. Неправдивую историю распространил журналист российского издания «Коммерсант» Андрей Колесников.

В сети же рассказали, что на самом деле Путин просто остановился и вышел поговорить с людьми.

«Просто поразительно как уважаемые каналы и федеральные журналисты раздувают историю о том, что под президентский Aurus попала екатеринбурженка. Якобы она бросилась под кортеж. Этого события даже близко не было. На углу Ленина/Тургенева было столько полиции, что „броситься под кортеж“ просто невозможно», — сообщил Telegram-канал «Главный канал Екатеринбурга».

В доказательство нереалистичности истории о «спасителе-Путине» опубликовали видео.

Напомним, ранее российские юмористы высмеяли работу кремлевских пропагандистов, сняв забавный ролик о котенке и президенте РФ. Тем не менее впоследствии юмористический ролик исчез из сети.

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