Происшествия

В Сумах неизвестный расстрелял в переулке двух человек, тяжело ранена 15-летняя девушка (фото, видео)

В среду, 10 июля, в Сумах средь бела дня расстреляли мужчину и несовершеннолетнюю девочку. Ранее возле кафе в селе Руденьки в Житомирской области застрелили мужчину.

Как сообщает сайт города Сум, медики увезли в больницу мужчину с ранением руки и 15-летнюю девочку в тяжелом состоянии. Сообщается, что в полицию в 13:35 позвонили медики, вызванные на место чрезвычайного происшествия — в переулок Терезова.

На месте работает следственно-оперативная группа. Никакой дополнительной информации на данный момент нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве около 4:50 утра во дворе дома по адресу улица Василенко, 25 мужчина открыл огонь из пистолета после конфликта со своими знакомыми. Стрелок опустошил один магазин, стреляя преимущественно в воздух, а затем перезарядил оружие и сделал еще несколько выстрелов. Одна из пуль вошла в ногу его оппонента.

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