Использовал весь магазин: в Киеве застолье закончилось скандалом со стрельбой (фото, видео)

Происшествия

В воскресенье, 7 июля, в Киеве произошла стрельба, в результате которой один человек получил огнестрельное ранение ноги. Ранее в центре столицы произошел конфликт со стрельбой в супермаркете.

Сегодняшнее ЧП случилось около 4:50 утра во дворе дома по адресу улица Василенко, 25. Мужчина открыл огонь после конфликта со своими знакомыми.

Как сообщает «Информатор», ссылаясь на слова очевидцев, в одной из квартир жилого дома проходило застолье, которое переросло в конфликт. Для «разборок» во двор дома вышли три девушки, три парня и мужчина. В какой-то момент трое парней решили выдвинуть мужчине свои претензии. Это ему не понравилось, он достал пистолет и начал беспорядочно стрелять, преимущественно в воздух. Стрелок опустошил один магазин, затем перезарядил оружие и сделал еще несколько выстрелов. В результате хаотичного огня пострадал один из парней, пуля вошла ему в заднюю часть ноги, в районе колена.

Завидев полицейских, большая часть компании решила забежать обратно в квартиру, а одна из девушек выбросила пистолет в кусты. Правоохранителям удалось задержать стрелка, однако он свою вину отказывается признавать, утверждая, что стрелял не он. Раненого парня до прибытия «скорой» увез друг на машине.

На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, «скорая» и следственно-оперативная группа.

Напомним, на днях в Оболонском районе Киева задержали мужчину, решившего пострелять по прохожим. Ранее в Полтаве мужчина устроил стрельбу на остановке транспорта, а в Киеве водитель обстрелял другого автовладельца из-за дорожного конфликта.

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