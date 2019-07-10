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Происшествия

В Киеве напали на народного депутата: что об этом известно

16:08 10 июля 2019 154
баллончик с газом
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 9 июля, в Киеве во время встречи с избирателями пострадал народный депутат. Правонарушитель распылил ему в лицо слезоточивый газ.

Как сообщили в столичной полиции, происшествие случилось на улице Данькевича в Деснянском районе. Нардеп проводил встречу возле парка «Молодежный».


Правоохранители, приехавшие на вызов, выяснили, что во время собрания с местными жителями к народному избраннику подбежал неизвестный и распылил в лицо аэрозольное средство.

Как удалось узнать «ФАКТАМ», потерпевшим оказался народный депутат Борислав Береза.

Правонарушителя остановила охрана нардепа. Затем он был задержан полицией. Нападал на Березу 44-летний местный житель.

Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по статье «Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля». Санкция статьи предусматривает от четырех до семи лет лишения свободы.

Как сообщали «ФАКТЫ», в селе Шпитьки Киево-Святошинского района сгорел продуктовый магазин, принадлежащий депутату Киевского облсовета, который баллотируется на выборах в Верховную Раду. А в центре Херсона загорелся автомобиль местной юристки — доверенного лица кандидата в народные депутаты от партии «Слуга народа».

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