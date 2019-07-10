Украина

Переезд АП не волнует: чего украинцы больше всего ждут от Зеленского

Украинцы по-прежнему ждут от президента Украины Владимира Зеленского снижения тарифов на коммунальные услуги — именно эта тема набрала большинство голосов участников социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, на вопрос о шагах президента в первые 100 дней, 42,8% респондентов упомянули снижении тарифов. На втором месте — подача в Верховную Раду проектов законов о снятии неприкосновенности с депутатов, судей и президента (36,6%), на третьем — начало прямых переговоров с Донецком, Луганском и Москвой по Донбассу (33%). Чуть меньше (31,4%) участников опроса упомянули расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений.

Другие предложенные варианты ответов набрали меньше голосов. Так, за уменьшение зарплаты топ-чиновникам высказались 17,6% респондентов, начало переговоров с ЕС и США по Донбассу и Крыму поддержали 14,3% участников опроса, а переговоры с Россией о восстановлении экономических отношений — 12,1% респондентов. Кстати, планы команды Зеленского перенести свой офис с Банковой в другое здание не вызвали большого интереса у украинцев — эту идею поддержали лишь 0,8% респондентов.

КМИС проводил опрос с 25 июня по 7 июля 2019 года. Методом личного интервью опрошено 2004 респондентов, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативная для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», соцопрос КМИС показал, что преодолеть 5-процентный барьер на выборах в Верховную Раду могут лишь три политические силы.

Фото с сайта президента Украины.

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