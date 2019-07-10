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Ассоциации производителей "зеленой" электроэнергии подают апелляцию на решение Окружного админсуда Киева по тарифам «Укрэнерго»
Ассоциации производителей электроэнергии из возобновляемых источников готовятся подавать иски в апелляционные суды, чтобы добиться отмены решения Окружного административного суда Киева, которое приостановило действие постановлений НКРЭКУ № 954 и № 955, которыми были установлены тарифы для ГП «НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие 2019 года. По мнению производителей «зеленой» электроэнергии, это решение суда ведет к уничтожению отрасли, так как грозит станциям невыплатами в рамках «зеленого тарифа».
«Насколько мне известно, уже поданы иски в апелляционные суды от НКРЭКУ и „Укрэнерго“, также компании — участники нашей ассоциации — будут подавать от себя иски для привлечения их к делу в качестве третьей стороны, которая непосредственно недополучает прибыль в результате этого решения, то есть имеет последствия и влияние непосредственно для себя», — сообщила директор по развитию Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Елена Колтик.
По ее словам, производители «зеленой» электроэнергии будут в таком деле третьей стороной конфликта, и юристы уже готовят исковые заявления.
Как сообщалось ранее, Окружной административный суд города Киева принял решение о приостановлении действия постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг
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