Деньги

Ассоциации производителей электроэнергии из возобновляемых источников готовятся подавать иски в апелляционные суды, чтобы добиться отмены решения Окружного административного суда Киева, которое приостановило действие постановлений НКРЭКУ № 954 и № 955, которыми были установлены тарифы для ГП «НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие 2019 года. По мнению производителей «зеленой» электроэнергии, это решение суда ведет к уничтожению отрасли, так как грозит станциям невыплатами в рамках «зеленого тарифа».

«Насколько мне известно, уже поданы иски в апелляционные суды от НКРЭКУ и „Укрэнерго“, также компании — участники нашей ассоциации — будут подавать от себя иски для привлечения их к делу в качестве третьей стороны, которая непосредственно недополучает прибыль в результате этого решения, то есть имеет последствия и влияние непосредственно для себя», — сообщила директор по развитию Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Елена Колтик.

По ее словам, производители «зеленой» электроэнергии будут в таком деле третьей стороной конфликта, и юристы уже готовят исковые заявления.

Как сообщалось ранее, Окружной административный суд города Киева принял решение о приостановлении действия постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 07.06.2019 № 954 и от 07.06.2019 № 955. НКРЭКУ подала апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева о приостановлении тарифов НЭК «Укрэнерго».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter