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Общество и люди

Желающим усыновить ребенка в Украине выдвинули новое условие

16:39 10 июля 2019 24
Родители с ребенком
Инф. «ФАКТОВ»

Украинцы, которые хотят усыновить ребенка, должны пройти обязательную подготовку перед тем, как принять сироту в семью. Ранее сообщалось об одноразовой материальной помощи детям-сиротам и детям, над которыми установлена опека или попечительство.

Как сообщают в Министерстве социальной политики Украины, Кабмин утвердил постановление «О внесении изменений в Порядок осуществления деятельности по усыновлению и осуществлению надзора за соблюдением прав усыновленных детей».

«Нормами указанного постановления предусмотрено введение обязательной подготовки для граждан Украины, желающих усыновить ребенка-сироту, ребенка, лишенного родительской опеки, а также совершенствование работы служб по делам детей с кандидатами в усыновители», — говорится в сообщении. Также постановление предусматривает создание постоянно действующей комиссии по вопросам международного усыновления.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабинет министров принял постановление «О внесении изменений в бюджет Пенсионного фонда Украины на 2019 год», которым, в частности, согласованы вопросы выплаты государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу «деньги ходят за ребенком».

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