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В Украине урегулировали своевременную выплату и доставку пенсий
Кабинет министров принял постановление «О внесении изменений в бюджет Пенсионного фонда Украины на 2019 год», которым обеспечивается своевременная и в полном объеме выплата и доставка пенсий. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, информирует Минсоцполитики.
«Кабинет министров принял решение для своевременной и в полном объеме выплаты и доставки пенсий», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что принятым постановлением обеспечивается своевременная и в полном объеме выплата пенсий с учетом перерасчетов, проведенных в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 20 февраля 2019 года № 124 «Вопросы проведения индексации пенсий в 2019 году».
Кроме того, документом вводится введение доплаты к пенсии, предусмотренной постановлением Кабинета министров Украины «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 20 февраля 2019 года № 124».
К тому же были согласованы вопросы выплаты государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу «деньги ходят за ребенком».
Напомним, что Кабинет министров принял решение повысить до 2 тыс. грн пенсии тем украинцам, которые на данный момент получают меньше указанной суммы, но имеют полный стаж. Для женщин это 30 лет, а для мужчин — 35. К примеру, если проработать 30 лет с минимальной зарплатой, то на данный момент украинцы младше 65 лет имеет право на выплату в размере 1497 грн. Если же есть полный стаж и 65 лет, по закону пенсия должна составлять не меньше 40% минимальной зарплаты — 1671 грн.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», основанием для изменения размера пенсий является рост прожиточного минимума, а в связи с тем, что в июле текущего года он составит 2007 гривен (для лиц, утративших трудоспособность — 1564 гривны), будет проведен перерасчет пенсии.
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