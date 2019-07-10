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- 17:16 "Как какой-то гопник": чиновник, которого выгнал Зеленский, подает на него в суд
"Как какой-то гопник": чиновник, которого выгнал Зеленский, подает на него в суд (видео)
Депутат Бориспольского городского совета Ярослав Годунок намерен судиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, который выгнал его во время совещания.
«Какой-то хам выгоняет человека, которого выбрали люди, я вообще в шоке. Все началось с того, что я начал задавать вопросы и просить помощи президента в строительстве больницы, рассказывая о коррупции в райадминистрации. И вместо того, чтоб райадминистрацию выгнать за то, что они отмывают деньги, почему-то выгнали меня. Они перепутали меня, наверное, он просто не разобрался или не хотел», — заявил Годунок в интервью «Комсомольской правде» в Украине".
Бориспольский чиновник намерен подать на президента в суд.
«Я завтра соберу пресс-конференцию и подам на него в суд. Буду требовать извинений за эту ситуацию и компенсации за моральный ущерб. Он вел себя как какой-то гопник: „Выйди, вон отсюда, иди гуляй“. Я же и есть власть, наоборот послушай ее. А меня за правду выгоняют из зала. Вот такая ситуация», — заявил депутат.
Как писали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего совещания в Борисполе выгнал из зала секретаря местного горсовета Ярослава Годунка. Словесная перепалка между главой государства и чиновником началась еще в коридоре, однако во время самого заседания накал страстей достиг своего пика и Зеленский не сдержал эмоций.
Зеленскому, в частности, не понравилось, что чиновник общался с ним, снимая его на телефон. Глава государства попросил его убрать телефон, а спустя 13 минут зачитал о нем историю про судебный срок за разбой.
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