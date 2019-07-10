В Верховной Раде должна быть сильная команда оппозиционных профессионалов, — Владимир Буряк

Политика

Сегодня Запорожье — это крупный индустриальный центр Украины с мощным производственным потенциалом, при этом город стремительно идет вперед, осваивая новые направления развития. Мэр города Запорожье Владимир Буряк рассказал, почему идет на выборы в парламент с «Оппозиционным блоком», что, по его мнению, необходимо для развития украинских городов, о проблемах децентрализации, а также о том, какие изменения произошли в городской инфраструктуре.

«На выборы в парламент идут профессионалы — мэры и промышленники»

— На внеочередных парламентских выборах вы поддержали «Оппозиционный блок». Объясните, почему?

— Я поддерживаю политическую силу, которая объединила в своих рядах мэров крупных городов, опытных управленцев, представителей больших трудовых коллективов. Убежден, что Украине нужны не «новые лица», а профессионалы, которые способны обеспечить реальный рост экономики. Таких людей ведет в парламент команда «Оппозиционного блока». И я как мэр одного из таких городов присоединился к профессионалам, которые уже добивались успеха и знают, что нужно делать, как запустить экономику, как заставить ее служить людям. Кроме того, эта политическая сила готова взять ответственность за реальные изменения в стране.

Считаю, что это единственная партия, которая стоит на патриотических позициях и способна вывести страну из экономической и гуманитарной бездны. Народ Украины утратил доверие к парламенту. У нового президента есть колоссальный кредит доверия от граждан, и он несет ответственность за немедленное проведение реформ во всех принципиально важных сферах деятельности нашего государства. Речь идет в первую очередь об установлении мира на Донбассе и сохранении целостности Украины.

Нам необходимо очень быстро двигаться вперед, развивая экономику, инфраструктуру, повышая уровень жизни каждого гражданина. Поэтому я искренне надеюсь, что в Верховной Раде Украины будет сформировано новое большинство, а Кабинет министров получит обновленный качественный состав, который будет работать не на политические интересы определенных сил, как это было последние пять лет, а на развитие страны.

— Кто, по вашему мнению, должен представлять интересы Запорожья в Верховной Раде?

— Наш город должны представлять в Верховной Раде не политики-популисты, а люди, которые прошли школу местного самоуправления, знают проблемы запорожцев не со страниц СМИ, а из личного общения. Жители доверили мне быть мэром замечательного города Запорожье. Это большая честь и огромная ответственность. За это время мы многое успели сделать, но нам предстоит сделать еще больше. При этом я всеми своими силами буду поддерживать политическую команду профессионалов, которая, я знаю, сможет принести пользу как стране, так и нашему городу. У нас есть шанс изменить ситуацию.

Рабочая встреча мэра Запорожья с представителями проектировочной организации и СМИ в строящемся терминале аэропорта

— В парламент баллотируются кандидаты не только по списку партии, но и в мажоритарных округах…

— Да, у нас смешанная система выборов, и половина депутатского корпуса будет выбираться по мажоритарным округам. Их делегируют избиратели для отстаивания интересов своих улиц, районов. Депутаты-мажоритарщики должны быть тем тараном, который открывает любые киевские кабинеты в интересах людей, отдавших за них свои голоса. Они должны стать прорывом для местного самоуправления. Поэтому я совместно с рядом крупных трудовых коллективов нашего города принял решение делегировать от Запорожья в Верховную Раду Украины команду опытных профессионалов, которые, я уверен, будут отстаивать интересы нашего родного Запорожья. Это Виктор Бусько, Игорь Чумаченко и Анатолий Пустоваров. Я за них ручаюсь.

«Громада сама должна распоряжаться своими ресурсами»

— Какие изменения необходимы для городов в первую очередь?

— Экономическая ситуация становится все более сложной. Под видом децентрализации, которая должна была вернуться каждому гражданину новыми дорогами, постройкой больниц, улучшением качества медицинского обеспечения и услуг ЖКХ, по факту произошла централизация. Потому что в основе децентрализации лежит идея, когда ресурсами громады распоряжаются сами громады, а не Киев. На практике все наоборот: не увеличивая возможности регионов, центральная власть передала на места несвойственные расходы. Например, в Запорожье мы имеем бюджет развития города всего порядка 800 миллионов гривен. При этом более миллиарда гривен дополнительно вынуждены направлять не на развитие города, а на латание дыр, которые нам создала центральная власть. Данная ситуация типична для всей страны. И ее нужно менять, иначе ни о каком развитии городов не будет и речи.

У нас есть четкое понимание, как изменить эту ситуацию. Выход — в полной и глубокой децентрализации. На данный момент деньги зарабатываются в регионах, но распределяются в Киеве. Киев решает, сколько отдать денег в регион. В результате страдают местные бюджеты, денег на развитие нет. Чтобы децентрализация состоялась, нужно завершить реформу — деньги, которые зарабатывают города, должны оставаться в громадах, центральная власть должна перестать ими распоряжаться. Нужно на законодательном уровне закрепить положение о том, что 100 процентов подоходного и экологического налога, рентных платежей и акцизов, а также до 75 процентов налога на прибыль предприятий должны оставаться в распоряжении громад. Это позволит обеспечить местные громады финансовыми ресурсами на решение локальных проблем: строительство дорог, новых школ, больниц и детсадов. В результате будут достойные зарплаты учителям и медицинским работникам — не менее 1,5 средней зарплаты в регионе.

«Законы должны быть направлены на улучшение жизни наших граждан»

— Есть примеры решений центральной власти, которые могут дорого стоить — причем во всех смыслах этого слова — городам?

— Например, недавно Кабинет министров Украины установил для предприятий коммунальной теплоэнергетики предельный тариф на поставку тепловой энергии для населения. Он составляет 1400 гривен за 1 Гкал, при этом средневзвешенный экономически обоснованный тариф по Украине превышает этот показатель. В результате тепловики понесут значительные убытки, что поставит под угрозу подготовку к новому отопительному сезону. При этом источник покрытия этих убытков не определен.

Возникла ситуация, когда компенсировать эти расходы будут вынуждены бюджеты местных громад, которым принадлежат соответствующие коммунальные предприятия. Чтобы обеспечить стабильное теплоснабжение, органы местного самоуправления должны будут снять средства с многих важных программ развития. Например, прекратить финансирование социальных программ, остановить реконструкции школ и детских садов, ремонт дорог. Правильно это? Я думаю, что нет.

Если такое решение принято, то необходимо предусмотреть механизмы компенсации убытков коммунальным предприятиям, которые поставляют тепло населению. Я уверен, если в Верховной Раде будет сильная команда запорожских депутатов, да и не только запорожских, — профессионалов из разных городов, то подобные проблемы возникать не будут. Народные депутаты должны принимать действительно народные законы, направленные на улучшение жизни городов и каждого из наших граждан.

«Мне не безразлична судьба Украины, и мне не все равно, каким будет Запорожье в эти ближайшие пять лет», — говорит Владимир Буряк

— Что сделано в Запорожье за четыре года при мэре Владимире Буряке?

— В декабре 2017 года начато строительство нового пассажирского терминала международного аэропорта «Запорожье». Открыты новые рейсы в Европу. Отремонтировано более 20 тысяч квадратных метров взлетно-посадочной полосы. Реализуется программа Владимира Буряка «Запорожский трамвай». Собрано восемь трамваев запорожского производства на базе КП «Запорожэлектротранс». Приобретено 13 европейских трамваев. Впервые за время независимости Украины было куплено 95 больших автобусов МАЗ, открыто восемь новых автобусных маршрутов, приобретено пять троллейбусов. В городе отремонтировано почти 2 миллиона квадратных метров дорог. Проведена реконструкция проспекта Маяковского, сквера Театрального, построен памятник «Героям Чернобыля», оборудована Аллея роз, выполнена реконструкция исторической улицы Земского врача Лукашевича. Проведена реконструкция путепроводов и мостовых переходов на проспекте Металлургов и улице Калибровой. Выполнен выборочный капитальный ремонт 259 домов, 176 домов ОСМД, капитальный ремонт кровель в 349 домах, внутридомовых сетей в 293 домах, а также капитальный и мелкий капитальный ремонт 888 лифтов, заменено 49,4 километра водопроводных сетей, 9,1 километра канализационных сетей, 3 километра тепловых сетей. В рамках реализации программы «Безопасный город» уже установлено более 200 видеокамер.

— Действительно, сделано в городе немало. Как вы думаете, получится ли перенести опыт Запорожья на всю страну?

— Мэры крупных городов Украины идут в парламент вместе с «Оппозиционным блоком», чтобы решать реальные проблемы регионов. Наведем порядок на местах — возродится страна. Нам поможет наш опыт, поддержка людей, а также программа, которая подкреплена законопроектами по каждой из сфер жизнедеятельности государства. Внедрение полной и глубокой децентрализации станет краеугольным камнем поступательного развития страны и возрождения экономики.

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