Потерявшего сознание пилота спасали пассажиры: стали известны подробности ЧП с российским самолетом

Мир

Пилот пассажирского лайнера авиакомпании Montenegro Airlines во время рейса из Черногории в Россию потерял сознание. После согласования с диспетчерами, управление бортом передали второму пилоту. Однако самолет вынужден был приземлиться в Калуге, не долетев до Москвы, сообщают российские СМИ. Ранее в российском Ижевске пришлось аварийно садиться самолету Sukhoi Superjet.



По словам пассажиров, при снижении самолета его резко накренило, потом из кабины вышел первый пилот и упал в проходе. Лицо его стало синеть. Стюарды стали искать доктора по салону, но таковых не оказалось. Первую помощь летчику оказала 19-летняя девушка- пассажир. При этом в аптечке на борту почему-то не оказалось самых необходимых лекарств.

Пассажиры во время полета немного испугались. Но в целом все прошло удачно, второй пилот, который сажал самолет, справился со своей задачей отлично и заслужил аплодисменты.

«ФАКТЫ» сообщали о ЧП с самолетом Ан-24, у которого отказал двигатель. Борт должен был лететь из Нижневартовска в Улан-Удэ. Садясь в аэропорту, самолет съехал с взлетно-посадочной полосы, снес ограждение и врезался в здание.

До этого резонансный авиаинцидент случился в московском «Шереметьево». Там аварийно сел горящий самолет, погиб 41 человек.

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