- 20:22 Опрос показал, чего хочет от Зеленского большинство украинцев
- 20:04 Актриса «Дизель Шоу» кардинально сменила имидж
- 19:57 Гражданин Германии, примкнувший к боевикам на Донбассе, отделался условным сроком
- 19:44 Владелец NewsOne лично пожаловался Медведеву на Украину и заявил, что скандальный телемост таки состоится
- 19:41 В Киеве голый неадекват напал на 2-летнего ребенка
- 19:39 Без права на залог: в Одессе суд арестовал охранника ночного клуба, убившего посетителя
- 19:29 MARUV впервые показала сексуальную фигуру в купальнике
- 19:23 Парубий хочет, чтобы непризнание Крыма украинским было уголовно наказуемым
- 19:20 Обстрел автоколонны на Донбассе: Зеленский поручил усилить борьбу с диверсантами
- 19:17 Спектакли, фестивали, выставки: куда пойти в Киеве 11 — 17 июля
- 19:15 Обналичили и поделили: экс-начальника таможни подозревают в хищении 13 миллионов гривен
- 19:03 Потерявшего сознание пилота спасали пассажиры: стали известны подробности ЧП с российским самолетом
Потерявшего сознание пилота спасали пассажиры: стали известны подробности ЧП с российским самолетом
Пилот пассажирского лайнера авиакомпании Montenegro Airlines во время рейса из Черногории в Россию потерял сознание. После согласования с диспетчерами, управление бортом передали второму пилоту. Однако самолет вынужден был приземлиться в Калуге, не долетев до Москвы, сообщают российские СМИ. Ранее в российском Ижевске пришлось аварийно садиться самолету Sukhoi Superjet.
По словам пассажиров, при снижении самолета его резко накренило, потом из кабины вышел первый пилот и упал в проходе. Лицо его стало синеть. Стюарды стали искать доктора по салону, но таковых не оказалось. Первую помощь летчику оказала 19-летняя девушка- пассажир. При этом в аптечке на борту почему-то не оказалось самых необходимых лекарств.
Пассажиры во время полета немного испугались. Но в целом все прошло удачно, второй пилот, который сажал самолет, справился со своей задачей отлично и заслужил аплодисменты.
«ФАКТЫ» сообщали о ЧП с самолетом Ан-24, у которого отказал двигатель. Борт должен был лететь из Нижневартовска в Улан-Удэ. Садясь в аэропорту, самолет съехал с взлетно-посадочной полосы, снес ограждение и врезался в здание.
До этого резонансный авиаинцидент случился в московском «Шереметьево». Там аварийно сел горящий самолет, погиб 41 человек.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!