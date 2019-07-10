В Киеве голый неадекват напал на 2-летнего ребенка

Происшествия

В Киеве голый мужчина набросился на старика и маленького ребенка. Злоумышленник ударил дедушку, забрал его коляску, повредил автомобиль и ударил мальчика, который пробегал рядом. Ранее в Харькове неадекват с ножом спровоцировал масштабное ДТП.

Инцидент в столице произошел вечером 9 июля в Святошинском районе на улице Тулузы.

Как сообщили в полиции, ребенка и хулигана, который, вероятно, находился под действием препаратов, доставили в больницу.

Из съемки на камерах видеонаблюдения удалось установить, что мужчина выбежал обнаженным из подъезда и начал неадекватно себя вести. Подбежал к дедушке, ударил его и отобрал тележку. Затем повредил ею автомобиль, припаркованный рядом, и ударил 2-летнего мальчика. В конфликт вмешались свидетели. Они задержали хулигана и передали его полицейским.

В больнице выяснилось, что неадекватный мужчина отравился неизвестным веществом.

По данному факту начато уголовное производство. Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании меры пресечения. Хулигану грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали еще об одном киевском неадеквате, который устроил стрельбу в Оболонском районе столице и ранил случайного прохожего. Подобный случай произошел в Полтаве, где мужчина устроил стрельбу на остановке транспорта.

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