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В Киеве голый неадекват напал на 2-летнего ребенка
В Киеве голый мужчина набросился на старика и маленького ребенка. Злоумышленник ударил дедушку, забрал его коляску, повредил автомобиль и ударил мальчика, который пробегал рядом. Ранее в Харькове неадекват с ножом спровоцировал масштабное ДТП.
Инцидент в столице произошел вечером 9 июля в Святошинском районе на улице Тулузы.
Как сообщили в полиции, ребенка и хулигана, который, вероятно, находился под действием препаратов, доставили в больницу.
Из съемки на камерах видеонаблюдения удалось установить, что мужчина выбежал обнаженным из подъезда и начал неадекватно себя вести. Подбежал к дедушке, ударил его и отобрал тележку. Затем повредил ею автомобиль, припаркованный рядом, и ударил 2-летнего мальчика. В конфликт вмешались свидетели. Они задержали хулигана и передали его полицейским.
В больнице выяснилось, что неадекватный мужчина отравился неизвестным веществом.
По данному факту начато уголовное производство. Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании меры пресечения. Хулигану грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали еще об одном киевском неадеквате, который устроил стрельбу в Оболонском районе столице и ранил случайного прохожего. Подобный случай произошел в Полтаве, где мужчина устроил стрельбу на остановке транспорта.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.