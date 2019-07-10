Актриса «Дизель Шоу» кардинально сменила имидж (фото)

Шоу-бизнес

Актриса юмористического проекта «Дизель Шоу» Виктория Булитко, которая снимается в новом комедийном сериале «Выжить любой ценой», удивила изменениями во внешности. В последнее время она экспериментировала с образами: отращивала волосы, предстала в фотоссессии, превратившись в знойную итальянку.

За последнее время она была и блондинкой и шатенкой, с прямым каре и с задорными кудрями. И вот актриса порадовала новым образом — вернулась в свой «козырный» цвет, превратившись в рыжую бестию.

«Продюсеры „Дизель Студии“ и мой парикмахер давно говорили, что рыжий — мой цвет. Сейчас мне захотелось добавить в жизнь ярких красок, и я подумала: „А почему бы и нет?“ У меня предстоит яркая, насыщенная проектами, осень, буду соответствовать», — объяснила Вика.

Актриса также изменила форму прически — теперь она носит модное рваное каре.

«Мне никогда не удавалось отрастить длинные волосы. Желание что-либо поменять в прическе всегда заканчивалось стрижкой или покраской. И всё шло опять по кругу», — говорит Вика.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что MARUV кардинально сменила имидж, сделав короткую стрижку и превратившись в блондинку.

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