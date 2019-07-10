- 20:22 Опрос показал, чего хочет от Зеленского большинство украинцев
- 20:04 Актриса «Дизель Шоу» кардинально сменила имидж
- 19:57 Гражданин Германии, примкнувший к боевикам на Донбассе, отделался условным сроком
- 19:44 Владелец NewsOne лично пожаловался Медведеву на Украину и заявил, что скандальный телемост таки состоится
- 19:41 В Киеве голый неадекват напал на 2-летнего ребенка
- 19:39 Без права на залог: в Одессе суд арестовал охранника ночного клуба, убившего посетителя
- 19:29 MARUV впервые показала сексуальную фигуру в купальнике
- 19:23 Парубий хочет, чтобы непризнание Крыма украинским было уголовно наказуемым
- 19:20 Обстрел автоколонны на Донбассе: Зеленский поручил усилить борьбу с диверсантами
- 19:17 Спектакли, фестивали, выставки: куда пойти в Киеве 11 — 17 июля
- 19:15 Обналичили и поделили: экс-начальника таможни подозревают в хищении 13 миллионов гривен
- 19:03 Потерявшего сознание пилота спасали пассажиры: стали известны подробности ЧП с российским самолетом
Актриса «Дизель Шоу» кардинально сменила имидж (фото)
Актриса юмористического проекта «Дизель Шоу» Виктория Булитко, которая снимается в новом комедийном сериале «Выжить любой ценой», удивила изменениями во внешности. В последнее время она экспериментировала с образами: отращивала волосы, предстала в фотоссессии, превратившись в знойную итальянку.
За последнее время она была и блондинкой и шатенкой, с прямым каре и с задорными кудрями. И вот актриса порадовала новым образом — вернулась в свой «козырный» цвет, превратившись в рыжую бестию.
«Продюсеры „Дизель Студии“ и мой парикмахер давно говорили, что рыжий — мой цвет. Сейчас мне захотелось добавить в жизнь ярких красок, и я подумала: „А почему бы и нет?“ У меня предстоит яркая, насыщенная проектами, осень, буду соответствовать», — объяснила Вика.
Актриса также изменила форму прически — теперь она носит модное рваное каре.
«Мне никогда не удавалось отрастить длинные волосы. Желание что-либо поменять в прическе всегда заканчивалось стрижкой или покраской. И всё шло опять по кругу», — говорит Вика.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что MARUV кардинально сменила имидж, сделав короткую стрижку и превратившись в блондинку.
Также читайте о новых трендах в летнем уходе за волосами от известного стилиста.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»