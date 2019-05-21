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Выжить любой ценой: «Дизель Шоу» снимают новый комедийный сериал (фото)
Юмористы «Дизель Шоу», вернувшись к полноценной гастрольной деятельности после страшной аварии, успевают не только колесить концертами по городам Украины и зарубежья, но и снимают сериалы. Стартовали съемки их нового комедийного ситкома «Выжить любой ценой» по заказу канала ICTV.
По сюжету молодая семья, Вика, Саша и их сын Алексей, наконец-то начинают новую жизнь отдельно от родителей в своей квартире. Они счастливы и свободны. Но неожиданно к ним приезжают родители Вики. Они продали свой дом и купили себе квартиру поближе к детям — в том же подъезде и затеяли ремонт. Поэтому родители временно поселились у детей.
*Яна Глущенко, Егор Крутоголов, Александр Бережок и Виктория Булитко на съемках
Главных героев сыграли известная по номерам «Дизель Шоу» пара Виктория Булитко и Александр Бережок. Их сына Алексея воплотит юный актер, сын Евгения Сморигина — Леша. Сморигин-старший сыграет дедушку-соседа.
«Я давно мечтала о сериале в „Дизель Студио“, и вот наши любимые персонажи выходят со цены и идут жить новой сериальной жизнью. Нас с Сашей Бережком и до этого „поженили“, теперь точно не отвертимся! Я в предвкушении», — сказала актриса Виктория Булитко.
Родителей Вики Николая Ивановича и Галину Федоровну играют Николай Боклан и Виталина Библив. «9 лет назад мы встретились на съемках одного скетч-шоу с Викой (Булитко). С тех пор мечтали снова встретиться в кадре, и вот наша мечта сбылась!», — призналась Виталина.
Сексапильная блондинка Яна Глущенко, рассказавшая ранее, как возобновить форму после родов, играет пассию соседа (Егор Крутоголов). Евгению Гашенко досталась роль бармена.
«Когда в доме появляется две хозяйки, начинается дурдом. Для героя Саши Бережка значение выражения „Выжить любой ценой“ — очень двусмысленно. С одной стороны ему нужно остаться в живых в этой ситуации и сохранить семью. С другой стороны — главная цель Саши в этом сериале — выжить тещу из своей квартиры и из своей жизни», — раскрыл некоторые детали сериала шеф-редактор Алексей Бланарь.
Известно, что в первом сезоне будет 20 серий. Авторами идеи стали Егор Крутоголов, Алексей Бланарь и Михаил Шинкаренко. Режиссер — Александр Островский. Оператор-постановщик — Юрий Металёв.
Напомним, в коллективе «Дизель Шоу» произошли изменения, теперь в команде с юмористами выступает очаровательная Марыся Грицук из Баларуси.
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