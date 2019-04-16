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MARUV кардинально сменила имидж (фото)
Популярная певица, победительница Национального отбора на «Евровидение» MARUV, которая на концертах в России призналась в любви местной публике, выступила на юбилее запрещенного в Украине продюсера Иосифа Пригожина, удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Судя по фото, Анна Корсун сейчас находится в РФ, где работает над новым материалом. Очевидно, там она снимает новый клип и показала несколько неожиданных образов.
На одном из фото в Instagram она показала новую прическу — нарощенные плантиновые волосы.
На следующих кадрах она уже с короткой стрижкой и выбритыми висками превратилась в блондинку.
Напомним, развратное выступление MARUV в Москве вызвало волну негодования в сети.
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