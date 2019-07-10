Умерла девушка из Запорожья, которую поджег ее парень

Происшествия

Настя Ковалева из Запорожья, которую ревнивый парень облил бензином, умерла в больнице. О ее смерти в Instagram сообщила ее подруга Анна, написав: «Сегодня в 19.25 у Насти остановилось сердце… Спасибо огромное всем, кто принимал участие и оказывал помощь». Ранее подруги девушки сообщали, что Насте сделали операцию, после которой ей стало хуже. Во время операции у Насти останавливалось сердце. Сразу после ЧП Настя находилась в сознании, но потом ее ввели в состояние медикаментозного сна.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что Настя Ковалева получила почти 90% ожогов поверхности тела. ЧП произошло 2 июля во дворе многоэтажки в Хортицком районе Запорожья. 28-летний Виталий, с которым Настя встречалась около года, облил ее бензином и поджог. На суде он сказал, что таким образом пытался «скрепить их отношения». Одна из подруг Насти Ковалевой рассказала «ФАКТАМ», что Виталий все время ее ревновал. Контролировал все ее переписки в соцсетях, часто устраивал скандалы. Тем не менее, они собирались подавать заявление в загс. В своем Instagram Настя часто признавалась в любви своему возлюбленному и называла его «главным подарком в своей жизни».

Сам Виталий сейчас находится под стражей. Известно, что он из Донецкой области. Там у него остались бывшая жена и ребенок. Подруги Насти Ковалевой рассказали «ФАКТАМ», что он не заботился о ребенке и задолжал крупную сумму за алименты.

Эксклюзивные подробности о Насте и ее отношениях с Виталием читайте в материале «ФАКТОВ»: «Постоянно ревновал без всякого повода»: открылись новые подробности трагедии в Запорожье, где мужчина поджег свою невесту.

О похожем случае «ФАКТЫ» рассказывали в 2012 году, когда в Лисичанске Луганской области 36-летний мужчина из ревности поджег на пляже свою 23-летнюю девушку и ее мать. Мать выжила, а девушка умерла в больнице. Преступник получил пожизненное заключение.

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