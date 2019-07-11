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Озеро Свитязь на Волыни катастрофически обмелело: экологи бьют тревогу (видео)
Самое большое и глубокое озеро Украины Свитязь катастрофически обмелело: вода отошла от берега на десятки метров. В последние несколько недель озеро уменьшается просто на глазах, передает ТСН.
Сообщается, что на месте, где теперь играют в волейбол на берег, еще три года назад было озеро. Свитязь отдалился от берега на полсотни метров. А еще в прошлом году там, где сейчас стоят катамараны, воды было по пояс. Экологи объясняют такое катастрофическое обмеление отсутствием осадков. За 2 месяца только 1 небольшой дождь. Обмелел не только Свитязь. Отступили от берега более двух десятков водоемов — и это только в Шацком районе на Волыни.
«Уровень воды, такого еще ни одного года не было, как в этом, насколько он низко упал», — констатирует директор Шацкого национального природного парка Мария Христецкая.
Спасти от засухи Свитязь мог бы шлюз, который регулирует уровень воды в озере.
«Если бы закрыли воду с весны в Свитязе, то, я думаю, сейчас бы такой ситуации не было», — говорит начальник Шацкого эксплуатационного участка водного хозяйства Иван Семенюк.
Но эта постройка, которой уже более полсотни лет, сейчас дырявая и не работает. Поэтому пока воду в Свитязе сдерживают «дедовскими» методами — мешками с песком. Полностью перекрыть канал, говорят экологи, нельзя, поскольку засохнет другое озеро.
«Если мы здесь отрегулируем воду и не пустим ее вообще в Луки-Перемут, то вообще озеро может пропасть», — говорит эколог Петр Юрчук.
Самое глубокое озеро Украины, которое питается только подводными водами и осадками, мелеет не впервые. Хуже всего было четыре года назад — тогда зима была без снега, а лето — без дождей. И озеро обмелело. Однако выводов никто не сделал и шлюз, который уже тогда был аварийным, до сих пор не отремонтировали.
«Это гидросооружение ни у кого не было на балансе. Обратились в Шацкую территориальную общину, чтобы они его взяли на баланс, и мы имели возможность профинансировать», — рассказал начальник управления экологии и природных ресурсов Волынской ОГА Дмитрий Новохатский.
В Шацкой ОТО уверяют, что впервые об этой проблеме услышали месяц назад. Поэтому сейчас, после огласки, за аварийное гидросооружение таки взялись. Из областного экологического фонда выделили первых 50 тысяч гривен. И обещают, что до конца года шлюз будет отремонтирован.
Спасет ли шлюз Свитязь — покажет время, говорят экологи. А местные чуть ли не впервые за много лет мечтают о дожде. Туристы надеются, что Свитязь спасут и в следующем году они снова приедут сюда отдыхать.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Шацких озерах 3 июля произошла трагедия — погибли двое мальчиков. Дети в возрасте 9 и 10 лет утонули в озере Свитязь. Дети с родителями приехали из Львовской области и пошли купаться без присмотра взрослых. Когда мальчики не вернулись, родные начали их поиск и обратились к спасателям.
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