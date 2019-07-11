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Жена Артура Пирожкова показала идеальное тело в бикини (фото)
Супруга родившегося в Донецке 44-летнего шоумена, комедийного актёра и певца Александра Реввы Анжелика выложила в своем Instagram эффектное фото в купальнике во время семейного отпуска.
Таким шагом Анжелика немало удивила подписчиков: подобные снимки в ленте женщины — редкость.
«Искала ракурсы, фоны. Хотелось вас порадовать сумасшедшими пейзажами, а в итоге — честное фото на скорую руку легло на душу. И почему я к вам не с душой должна, а с пейзажами? Ловите отражение в зеркале», — подписала фото в ассиметричном купальнике жена Александра, выступающего на сцене под псевдонимом Артур Пирожков.
Подписчики Анжелики в стороне не остались: «Красивая душа, красивое тело», «Такую фигурку грех не показать», «Лучший ракурс», — прокомментировали снимок поклонники.
Также пользователи заметили, что в таком же (только черном) аутфите Norma Kamali три года назад можно было увидеть Кортни Кардашьян — кажется, это долгоиграющий тренд, актуальный среди известных красавиц.
Сейчас Анжелика вместе с мужем и двумя дочерьми — 11-летней Алисой и 6-летней Амели — отдыхает в Испании. Семья улетела в Барселону после того, как супруги отметили 15-ю годовщину знакомства.
«Это была Любовь с первого взгляда, и сегодня ей исполняется 15 лет», — поздравил свою жену в Инстаграме Александр.
Женаты «мистер и миссис» Ревва уже 12 лет — Александр и Анжелика официально оформили свои отношения в 2007-м, когда девушка была уже беременна. Через несколько месяцев на свет появилась их первая дочь Алиса, а в 2013-м — Амели.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Андрей Богдан, руководитель офиса Владимира Зеленского, отмечал День Конституции Украины на концерте российского артиста Артура Пирожкова (Александра Реввы). Мнение соцсетей разделилось: одни негодуют из-за того, что такие концерты в принципе разрешены. Другие отмечают, что Богдан на концерте был не единственным зрителем — российские артисты по-прежнему собирают толпы фанатов в Киеве.
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