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Иногда деньги на дороге валяются: в США трассу засыпало долларами (видео)
В США, в одном из южных штатов, Джорджии, у бронированного автомобиля, перевозящего деньги, на ходу открылась боковая дверь, и на дорогу вылетели купюры. Об этом пишет The Washington Post.
По словам представителя местной полиции Роберта Парсонса, речь идет о «существенном» количестве купюр. Он уточнил, что раньше видел подобное только в фильмах.
Очевидцы сообщают, что некоторые водители останавливались для того, чтобы подобрать деньги. Парсонс отметил, что они должны будут их вернуть.
Как отмечает издание, к моменту прибытия полиции многие автолюбители уже уехали.
Ранее на севере Австрии пришлось перекрыть движение на шоссе после того, как из раскрывшихся дверей грузовика на дорогу вывалились несколько десятков ящиков с живыми курами. Инцидент произошел на скоростном шоссе А1 недалеко от Линца. Ящики разлетелись на участке дороги длиной 160 метров.
Напомним, что в Украине машины «теряют» гораздо более ценный «груз» — своих пассажиров. Так, под Киевом из маршрутки на ходу выпала 15-летняя девушка, а в Кривом Роге Днепропетровской области из задней боковой двери микроавтобуса на проезжую часть выпал 12-летний мальчик.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на текущей неделе сильные дожди в США затопили их превосходные дороги, и многим водителям приходилось взбираться на крышу авто в ожидании спасателей.
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