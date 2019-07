Сильные дожди в США затопили дороги, «поплыл» даже Белый дом: невероятные фото и видео

На столицу США Вашингтон и другие города страны обрушился ливневый дождь, в ходе которого пострадало здание Белого дома. Об этом пишет ABC.

Отмечается, что пострадали нижние этажи Белого дома, на которых находится пресс-центр. Американский журналист с CNN Брайан Карем пошутил, что в пресс-центре наблюдается «отлив».

Он также использовал игру слов, заявив, что журналисты ни за что не назовут это место «пресс-бассейном» (press pool, где pool имеет два перевода — «бюро» и «бассейн»).

Сильные дожди серьезно повлияли на движение транспорта по городу. Метеорологи также предупредили граждан США о надвигающихся сильных ветрах.

Также от дождей пострадали штаты Вашингтон, Мэриленд и Вирджиния.

Некоторым водителям, оказавшимся в водяных ловушках, понадобилась помощь спасателей. Многочисленные дороги из-за наводнений были закрыты.

@capitalweather Four Mile Run is officially raging #Alexandria pic.twitter.com/LoODsaaCQD

В Национальном аэропорту Рейгана в округе Арлингтон, штат Вирджиния, в течение часа выпало почти 84 мм дождя — практически месячная норма (94 мм).

Water Rescue - Tuckerman Lane near Post Oak Drive, Potomac, Road CLOSED, several people removed from vehicles pic.twitter.com/dlKVBM6to8