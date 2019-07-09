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Сильные дожди в США затопили дороги, «поплыл» даже Белый дом: невероятные фото и видео
На столицу США Вашингтон и другие города страны обрушился ливневый дождь, в ходе которого пострадало здание Белого дома. Об этом пишет ABC.
Отмечается, что пострадали нижние этажи Белого дома, на которых находится пресс-центр. Американский журналист с CNN Брайан Карем пошутил, что в пресс-центре наблюдается «отлив».
Он также использовал игру слов, заявив, что журналисты ни за что не назовут это место «пресс-бассейном» (press pool, где pool имеет два перевода — «бюро» и «бассейн»).
Сильные дожди серьезно повлияли на движение транспорта по городу. Метеорологи также предупредили граждан США о надвигающихся сильных ветрах.
Также от дождей пострадали штаты Вашингтон, Мэриленд и Вирджиния.
Некоторым водителям, оказавшимся в водяных ловушках, понадобилась помощь спасателей. Многочисленные дороги из-за наводнений были закрыты.
@capitalweather Four Mile Run is officially raging #Alexandria pic.twitter.com/LoODsaaCQD— A & V Massaro (@MassaroXV) 8 июля 2019 г.
В Национальном аэропорту Рейгана в округе Арлингтон, штат Вирджиния, в течение часа выпало почти 84 мм дождя — практически месячная норма (94 мм).
Water Rescue - Tuckerman Lane near Post Oak Drive, Potomac, Road CLOSED, several people removed from vehicles pic.twitter.com/dlKVBM6to8— Pete Piringer (@mcfrsPIO) 8 июля 2019 г.
Кроме того, сильный дождь также затопил взлетно-посадочную полосу в муниципальном аэропорту Фредерика.
Arlington VA, flash floods [email protected] #dcweather pic.twitter.com/WrZLt5eeQr— Robert Rubba (@RobRubba) 8 июля 2019 г.
Интенсивные осадки вызвали образование нескольких провалов.
Flooding in Falls Church [email protected] pic.twitter.com/zRsaI358Da— Elizabeth W. Adkins (@EWAdkins) 8 июля 2019 г.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в воскресенье, 7 июля, на Закарпатье прошел сильный дождь, а шквалы местами достигали 15−20 м/с. При этом непогода обрушилась на большинство городов и сел области.
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