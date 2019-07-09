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Сильные дожди в США затопили дороги, «поплыл» даже Белый дом: невероятные фото и видео

На столицу США Вашингтон и другие города страны обрушился ливневый дождь, в ходе которого пострадало здание Белого дома. Об этом пишет ABC.

Отмечается, что пострадали нижние этажи Белого дома, на которых находится пресс-центр. Американский журналист с CNN Брайан Карем пошутил, что в пресс-центре наблюдается «отлив».

Он также использовал игру слов, заявив, что журналисты ни за что не назовут это место «пресс-бассейном» (press pool, где pool имеет два перевода — «бюро» и «бассейн»).

Сильные дожди серьезно повлияли на движение транспорта по городу. Метеорологи также предупредили граждан США о надвигающихся сильных ветрах.

Также от дождей пострадали штаты Вашингтон, Мэриленд и Вирджиния.

Некоторым водителям, оказавшимся в водяных ловушках, понадобилась помощь спасателей. Многочисленные дороги из-за наводнений были закрыты.

В Национальном аэропорту Рейгана в округе Арлингтон, штат Вирджиния, в течение часа выпало почти 84 мм дождя — практически месячная норма (94 мм).

Water Rescue - Tuckerman Lane near Post Oak Drive, Potomac, Road CLOSED, several people removed from vehicles pic.twitter.com/dlKVBM6to8 — Pete Piringer (@mcfrsPIO) 8 июля 2019 г.

Кроме того, сильный дождь также затопил взлетно-посадочную полосу в муниципальном аэропорту Фредерика.

Интенсивные осадки вызвали образование нескольких провалов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в воскресенье, 7 июля, на Закарпатье прошел сильный дождь, а шквалы местами достигали 15−20 м/с. При этом непогода обрушилась на большинство городов и сел области.

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