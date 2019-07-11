Смерть матери с детьми в курортном Скадовске: появились первые результаты судмедэкспертизы

Происшествия

Вчера, 10 июля появились первые результаты экспертизы тел молодой женщины и ее детей из Херсона, погибших при невыясненных пока обстоятельствах в арендованной квартире по улице Мангубинской курортного Скадовска. Об этом пишет местное издание.

Сообщается, что вскрытие, которое провели эксперты областного бюро судебно-медицинской экспертизы, подтвердило: никаких травм или ранений, или ранений, которые могли быть смертельными, члены семьи не получили.

У обеих детей, правда, выявили ссадины в области носогубных складок. Они относятся к категории легких телесных повреждений, и прямого отношения к гибели мальчиков семи и девяти лет от роду не имеют.

Однако такие ссадины могут образоваться, если детям что-то принудительно вводили в дыхательную систему через ингалятор, преодолевая их сопротивление.

Судмедэксперты не исключают, что дети и мать были отравлены. Но токсикологическое исследование на предмет наличия в их организмах яда, и определение его вида достаточно сложная процедура — она может занять от двух-трех недель до месяца.

Работу специалистов СМЭ не облегчает и тот факт, что в квартире, где погибла мать и ее дети, не обнаружили никаких емкостей из-под химических веществ или лекарств, которые могут использоваться при самоубийстве.

И если версия об отравлении подтвердится, то у следствия возникнет немаловажный вопрос: куда подевалась такая емкость, и не мог ли это вещественное доказательство кто-то вынести за пределы квартиры.

Если это так, то дело смахивает уже не на суицид матери, забравшей с собой в могилу детей, а на умышленное убийство всех троих.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мужчина обнаружил в арендованной квартире в Скадовске мертвыми сыновей и бывшую жену.

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