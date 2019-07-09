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Стали известны жуткие подробности смерти матери и ее двух сыновей в Скадовске
В курортном Скадовске продолжается расследование обстоятельств гибели прибывшей на отдых из Херсона 34-летней Ольги Буниной и ее сыновей.
По предварительным данным экспертов, дети скончались первыми. Это дало повод для слухов о том, что убийцей могла быть сама женщина, которая после содеянного покончила с собой.
Тем не менее правоохранители эту версию только отрабатывают. Пока что можно точно заявить лишь, что на телах следов борьбы или насильственной смерти не обнаружено.
«Во время осмотра на телах погибших видимых телесных повреждений обнаружено не было. Имеющиеся признаки асфиксии у женщины. Трупы направлены в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти», — рассказала ТСН пресс-секретарь ГУНП в Херсонской области Ирина Атаманенко.
Напомним, тела обнаружил бывший муж женщины, отец ее детей. По его словам, он приехал на курорт, соскучившись по сыновьям.
А в октябре 2018 года в Киеве женщина утопила двоих своих детей. «ФАКТЫ» сообщали подробности этого иницидента.
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