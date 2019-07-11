- 06:55 «Стеснялась заходить в мужской туалет»: девушка рассказала, как страдала от насильственной операции по смене пола
- 06:17 Опасный отдых: в пути загорелся поезд, следующий на азовский курорт
- 05:47 Смерть матери с детьми в курортном Скадовске: появились первые результаты судмедэкспертизы
- 05:31 Стал стар: Путин начал поиск своего преемника
- 05:12 Анджелина Джоли в шоке: старший сын готовится нанести ей «удар в спину»
- 04:25 Иногда деньги на дороге валяются: в США трассу засыпало долларами
- 03:50 Французы подали в суд на петуха за слишком раннее пение
- 03:20 Город в Италии засыпало градом размером с апельсин, пострадали 18 человек (мощное видео)
- 02:50 Послание Кремлю: Зеленского приглашают выступить с речью в Конгрессе США
- 02:19 Жена Артура Пирожкова показала идеальное тело в бикини
- 01:53 Совершенно голая на голове: Наташа Королева поддержала новый челлендж от Светланы Лободы
- 01:29 Похожий на Зеленского человек залез на крышу Рады
Опасный отдых: в пути загорелся поезд, следующий на азовский курорт
Отправляющиеся на отдых украинцы должны быть готовы к различным «сюрпризам» не только на курорте, но и в пути к нему. Об этом свидетельствует пост пользователя Facebook Olexandr Kyrylenko, в котором он рассказал об опасном путешествии на поезде «Ивано-Франковск — Бердянск».
В частности, во вторник, 9 июля, перед станцией «Подмонастырь» в составе загорелся локомотив, затем огонь перекинулся на подвижный состав.
Огнетушители, по словам автора поста, не помогали справиться с пламенем. Поэтому, приходилось набирать воду в вёдра из пруда, который, к счастью, оказался неподалёку от места происшествия, и тушить таким способом.
На подкрепление пришли и местные жители, которые помогали пассажирам.
«Но дым не прекращал валить, а огонь иногда показывал из окон языки. Минут через 5−10 приехала пожарная и скорая с Биберки, затем пожарный КамАЗ из Львова», — пишет Александр.
Только после этого пожар был ликвидирован. А через 30 минут приехал другой локомотив.
«Сейчас 21:22. Поезд должен был приехать в 19:45. Классика жанра», — констатирует пользователь.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на одном из пляжей популярного курортного поселка Кирилловка отдыхающие не на шутку были перепуганы, увидев в море змею. Опасаясь за жизнь находившихся на пляже детей, курортники решили убить пресмыкающееся, посчитав, что перед ними ядовитая змея.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...