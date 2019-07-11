Опасный отдых: в пути загорелся поезд, следующий на азовский курорт

Происшествия

Отправляющиеся на отдых украинцы должны быть готовы к различным «сюрпризам» не только на курорте, но и в пути к нему. Об этом свидетельствует пост пользователя Facebook Olexandr Kyrylenko, в котором он рассказал об опасном путешествии на поезде «Ивано-Франковск — Бердянск».

В частности, во вторник, 9 июля, перед станцией «Подмонастырь» в составе загорелся локомотив, затем огонь перекинулся на подвижный состав.

Огнетушители, по словам автора поста, не помогали справиться с пламенем. Поэтому, приходилось набирать воду в вёдра из пруда, который, к счастью, оказался неподалёку от места происшествия, и тушить таким способом.

На подкрепление пришли и местные жители, которые помогали пассажирам.

«Но дым не прекращал валить, а огонь иногда показывал из окон языки. Минут через 5−10 приехала пожарная и скорая с Биберки, затем пожарный КамАЗ из Львова», — пишет Александр.

Только после этого пожар был ликвидирован. А через 30 минут приехал другой локомотив.

«Сейчас 21:22. Поезд должен был приехать в 19:45. Классика жанра», — констатирует пользователь.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на одном из пляжей популярного курортного поселка Кирилловка отдыхающие не на шутку были перепуганы, увидев в море змею. Опасаясь за жизнь находившихся на пляже детей, курортники решили убить пресмыкающееся, посчитав, что перед ними ядовитая змея.

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