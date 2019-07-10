Происшествия

Обстрел автоколонны на Донбассе: в сети назвали имя погибшего бойца ВСУ

Во время обстрела военного автомобиля ВСУ возле села Гранитное Донецкой области погиб младший сержант Антон Фака. Об этом говорится в сообщении 406 ОАБр им. генерал-хорунжего Алексея Алмазова ВМС ВС Украины в Facebook.

«С большой скорбью сообщаем, что сегодня — 10 июля 2019 мы потеряли нашего собрата из-за вооруженной агрессии российско-террористических группировок. Погиб настоящий патриот своей страны — младший сержант Антон Фака. Таким мы его и запомним, как и того, кто это сделал. Командование бригады и товарищи искренне сочувствуют родственникам погибшего и, при первой возможности, обязательно напомнят его имя оккупантам», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», 10 июля в Донецкой области в районе южной окраины Гранитного террористы «ДНР» подбили грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. Один военный погиб, еще один был ранен. Президент Украины Владимир Зеленский призвал усилить борьбу с диверсантами.

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