- 23:20 В Кабмине объяснили, почему жителям ОРДЛО пока что не «светят» украинские пенсии
- 23:11 Обстрел автоколонны на Донбассе: в сети назвали имя погибшего бойца ВСУ
- 22:46 Ажиотажа нет: российские паспорта получили лишь около тысячи жителей ОРДЛО, — Тука
- 22:11 Под Львовом пассажиры поезда своими силами тушили загоревшийся локомотив
- 21:43 Минобороны обвинило ГБР в фальсификации скандальной аудиозаписи о некачественных бронежилетах
- 20:51 "Европейская Солидарность" не позволит нанести удар в спину украинской армии, — Порошенко
- 20:35 Уличенный в обмане Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи
- 20:22 Опрос показал, чего хочет от Зеленского большинство украинцев
- 20:04 Актриса «Дизель Шоу» кардинально сменила имидж
- 19:57 Гражданин Германии, примкнувший к боевикам на Донбассе, отделался условным сроком
- 19:44 Владелец NewsOne лично пожаловался Медведеву на Украину и заявил, что скандальный телемост таки состоится
- 19:41 В Киеве голый неадекват напал на 2-летнего ребенка
Обстрел автоколонны на Донбассе: в сети назвали имя погибшего бойца ВСУ
Во время обстрела военного автомобиля ВСУ возле села Гранитное Донецкой области погиб младший сержант Антон Фака. Об этом говорится в сообщении 406 ОАБр им. генерал-хорунжего Алексея Алмазова ВМС ВС Украины в Facebook.
«С большой скорбью сообщаем, что сегодня — 10 июля 2019 мы потеряли нашего собрата из-за вооруженной агрессии российско-террористических группировок. Погиб настоящий патриот своей страны — младший сержант Антон Фака. Таким мы его и запомним, как и того, кто это сделал. Командование бригады и товарищи искренне сочувствуют родственникам погибшего и, при первой возможности, обязательно напомнят его имя оккупантам», — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ», 10 июля в Донецкой области в районе южной окраины Гранитного террористы «ДНР» подбили грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. Один военный погиб, еще один был ранен. Президент Украины Владимир Зеленский призвал усилить борьбу с диверсантами.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...