Родились сразу четыре двойни: в Херсоне установлен необычный рекорд (видео)

Украина

В Херсоне одновременно в одном роддоме родились сразу четыре двойни. На свет появились 6 девочек и 2 мальчиков. Врачи и мамы были очень удивлены, ведь одновременные роды были незапланированные. А чтобы сразу родилось столько двойняшек в городе — в архивах больницы, которой уже 105 лет, не нашли.

Медики признаются, что эти сутки не забудут никогда — с каждой следующей роженицей удивлялись все больше и больше. Когда же взглянули на карты рожениц, глазам не поверили — оказывается, всем четырем мамам 31 год. Так же всем пришлось делать кесарево сечение, сообщает ТСН.

«Утром поступила одна женщина, пошли в операционную, прооперировали. Далее днем, в течение суток ве», — говорит заведующая родильным отделением Херсонской городской больницы имени Тропиных Татьяна Ващенко.

Как объяснить такой родильный бум с двойняшками, медики не знают. Имена всех деток медики выучили наизусть: Алина, Илона, Богдан, Кристина, Иван, Виктория, Кристина, Полина. В храме даже отслужили специальную службу за здоровье новорожденных. Сейчас две пары малышей уже готовятся поехать домой, а еще две двойни выпишут через несколько дней.

Как писали «ФАКТЫ», 6 августа 2017 года, в Международный день близнецов, в столице Украины состоялся флешмоб «Двойное счастье», участниками которого стали близнецы и двойняшки. Во время флешмоба на территории ВДНХ собрались 85 пар близнецов, установив рекорд Украины по присутствию одновременно в одном месте наибольшего количества пар двойняшек и близнецов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter