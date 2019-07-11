Курс доллара повысился после рекордного падения: сколько стоит валюта 11 июля

Деньги

Национальный банк Украины на 11 июля установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе мировые валюты значительно прибавили в цене.

Как следует из данных на сайте НБУ, американская валюта подорожала аж на 22 копейки. Теперь 1 доллар стоит 25 гривен 70 копеек. Европейская же валюта прибавила в цене еще больше — 27 копеек и стоит 11 июля 28 гривен 83 копейки.

Поводом для такого резкого повышения официального курса доллара стал заметный рост курса американской валюты на межбанковском валютном рынке 10 июля.

Как писали «ФАКТЫ», в последние недели курс американской валюты по отношению к гривне медленно снижался и достиг минимума за последние два года. Одной из причин недавнего укрепления гривни эксперты называли успешное размещение Минфином облигаций внутреннего государственного займа на сумму 7,5 миллиарда гривен, из которых 4,4 миллиарда было привлечено на шесть лет.

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