- 10:32 Оторвало стопу: стало известно о состоянии раненого на Донбассе волонтера
- 10:15 В Киеве заработала инспекция по парковке: за что и на сколько могут оштрафовать
- 10:08 Курс доллара повысился после рекордного падения: сколько стоит валюта 11 июля
- 09:49 Поезд «Интерсити» Киев – Львов въехал в авто на переезде: фото и видео с места ДТП
- 09:45 Родились сразу четыре двойни: в Херсоне установлен необычный рекорд
- 09:42 Могу заверить, что парадного марша врага по Украине точно не будет, — генерал Забродский
- 09:36 Предлагаю Кремлю телемост: мы — из украинского Симферополя, россияне — из Гааги, — Порошенко
- 09:23 Филарет сделал неожиданное заявление об интервью российским пропагандистам
- 09:05 Несут боль и ненависть: Невзоров жестко раскритиковал внешнюю политику Кремля
- 08:47 Выборы в Раду: в сети наглядно сравнили программы партий (инфографика)
- 08:12 Чтобы разработать пальцы рук после инсульта, полезно собирать пазлы, сжимать прищепки, — врач
- 08:09 Габуния не первый: появилось архивное видео с еще одним грузинским журналистом, оскорбившим Путина
Курс доллара повысился после рекордного падения: сколько стоит валюта 11 июля
Национальный банк Украины на 11 июля установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе мировые валюты значительно прибавили в цене.
Как следует из данных на сайте НБУ, американская валюта подорожала аж на 22 копейки. Теперь 1 доллар стоит 25 гривен 70 копеек. Европейская же валюта прибавила в цене еще больше — 27 копеек и стоит 11 июля 28 гривен 83 копейки.
Поводом для такого резкого повышения официального курса доллара стал заметный рост курса американской валюты на межбанковском валютном рынке 10 июля.
Как писали «ФАКТЫ», в последние недели курс американской валюты по отношению к гривне медленно снижался и достиг минимума за последние два года. Одной из причин недавнего укрепления гривни эксперты называли успешное размещение Минфином облигаций внутреннего государственного займа на сумму 7,5 миллиарда гривен, из которых 4,4 миллиарда было привлечено на шесть лет.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...