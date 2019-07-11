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Зарубил родителей топором из-за зарплаты: подробности жуткого убийства под Полтавой
10 июля прокуратура Полтавской области сообщила о том, что 28-летний житель села Ковалевка Полтавского района, убивший родителей и устроивший после этого пожар, взят под арест сроком на 60 суток без права внесения залога.
По информации пресс-службы ведомства, рано утром 6 июля между сыном (ранее судимым) и 49-летним отцом возникла ссора, в ходе которой молодой человек схватился за топор и ударил им отца по шее. От полученных телесных повреждений потерпевший погиб на месте — в летней кухне.
После этого злоумышленник зашел с тем же топором в комнату дома, где спала 49-летняя мать, и таким же образом расправился с ней. Но удара по шее ему показалось мало, и он нанес ей еще несколько ножевых ранений в ту же область. Несчастная скончалась на месте.
Дочку погибших, родную сестру убийцы, от вероятной смерти спасло то, что она в ту ночь осталась у подруги.
Совершив двойное убийство, мужчина поджег дом и летнюю кухню, после чего скрылся. Пожарные, прибывшие в село по вызову соседей погибших, спасли постройки от уничтожения огнем. В ходе ревизии зданий они и обнаружили бездыханные тела хозяев с явными признаками насильственной смерти.
За расследование преступления принялись сотрудники полиции, которые спустя несколько часов задержали подозреваемого. Он дал правдивые показания.
Задержанному объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения согласно п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство двух и более лиц»), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет либо пожизненное заключение.
Причины убийства уже известны: задержанный был заядлым игроком и имел большие долги. Играл в карты, на автоматах и часто проигрывал. В селе рассказывают, что он у многих брал деньги взаймы. Родители — порядочные люди: отец всю трудовую жизнь работал каменщиком на стройках, на матери держалось немаленькое домашнее хозяйство, в котором была разная живность. Чтобы рассчитаться с долгами сына, родители вынуждены были оформлять кредиты в банках. И не могли вовремя рассчитаться, к ним приезжали коллекторы с угрозами.
В то трагическое утро проигравшийся сын в очередной раз потребовал у отца отдать ему зарплату. Не получив желаемого, взялся за топор…
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